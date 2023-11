Katere so najlepše jesenske pričeske letošnje modne sezone?

Jesen v modnem svetu in med vsemi tistimi, ki radi spremljajo smernice, velja za ključni letni čas. Modne revije izdajajo najdebelejše številke, plastenje oblačil pa je že tako izziv za modne navdušenke. In ko se poigravamo z oblačili, nam seveda ni vseeno niti za pričeske. Sproščeni morski kodri ali visoko speti konjski repi se poslovijo do naslednjega poletja, hladnejši letni čas pa spodbuja k eksperimentiranju z lasmi.

Tudi v tem letnem času se je dobro posvetiti urejanju las.

Na družbenih omrežjih smo lahko opazili kar šest mikrosmernic, ki nas navdušujejo in bi zlahka postale del vsakdanje ulične mode. Kako se bomo torej česali, spletali, barvali in kakšne dodatke bomo nosili na glavi?

Pentljice

Že nekaj časa se nosijo velike pentlje, ki nam držijo gost čop, jeseni pa v ospredje prihajajo manjše pentljice, s katerimi spnemo le del pramenov, ki nam recimo silijo na sprednji del obraza, ali pa z njimi okrasimo spleteno kito.

Stranska preča

Trend preče na sredini je zagotovo minil, to jesen se namreč vrača stranska preča. Nekateri to prepisujejo estetiki tihega luksuza, saj preča na strani deluje nekoliko bolj uglajeno in sofisticirano, zato nikakor ne preseneča dejstvo, da se vse več žensk počeše na stran ter s tem pridobi tudi nekaj volumna.

Temni odtenki

Kot se temnijo dnevi, se bodo očitno tudi naši lasje. Spet lahko rjave odtenke pripišemo trendu starega denarja oziroma tihega luksuza, saj rjavi lasje delujejo nekoliko resneje. A vsekakor moramo pri izbiri barve za lase najprej oceniti, kaj najbolj pristaja našemu obrazu in polti, še bolj pomembno pa je, da jih vzdržujemo zdrave, negovane in sijoče.

Zglajena figa

Tesno speta figa je modna že nekaj sezon, za še večjo priljubljenost pa je poskrbela Sofia Richie, ki spada med najvplivnejše modne vzornice. O prednosti fige nam najbrž ni treba izgubljati besed, njena praktičnost nam pride še kako prav na dan, ko nas lasje ne ubogajo.

Valoviti paž

Znano je, da se letos vračajo kodri, paž pa je tako ali tako klasika med pričeskami. In to jesen sta trenda združena v krasno frizuro: videz so osvojile že mnoge ljubiteljice, nanj pa prisegajo predvsem zaradi ležernosti, ki jo dosežemo z njim.

Bakreni odtenki

Ko se obarva jesensko listje, se marsikatera odloči tudi za rdečkaste nianse na svojih laseh. Oranžno roza odtenki breskve ali vijolične barve se to jesen umikajo bakreno rdeči. Ta barva ustvari topel videz, tako da je povsem razumljivo, zakaj je tako priljubljena. Po mnenju frizerskih mojstrov je sicer nekoliko težja za vzdrževanje, a glede na končni videz je zagotovo vredna truda.