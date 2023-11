Butterfly pričeska, trenutno najbolj modna frizura na svetu

Dolgo časa smo se držali trenda čim bolj enakomerno postriženih las. Skoraj celo desetletje smo prisegali na enako dolge pramene in na ta način oblikovali pričeske najrazličnejših dolžin. Od dolgih las do strogega paža, marsikaj smo poskusili, dokler ni prišlo do stopničk. Te so trendi v zadnjem obdobju skoraj da ne prepovedovali.

A kot kaže, trenutne smernice napovedujejo prelom zapovedi preteklega desetletja in popoln trendovski preobrat. Stroge in elegantne enakomerno postrižene pričeske se namreč počasi poslavljajo in v ospredje zopet stopajo bolj sproščene oblike frizur. Zopet namreč postaja modno slojenje in striženje pramenov na - kdo bi si mislil - stopničke.

Vse skupaj se je pričelo že nekaj poletji nazaj, ko smo z občudovanjem začeli pogledovati proti francoskim dekletom, tako modno ozaveščenim, a hkrati tako pristnim v svojem osebnem slogu. Vse bolj všeč so nam postajali njihovi dolgi frufruji, ki tako prikupno zaokrožijo obraz. Letošnja frizerska sezona namreč obljublja ravno nadgradnjo te francoske pričeske.

Trenutno najbolj zaželena pričeska, za katero se odloča vse več modno ozaveščenih žensk in deklet pa se imenuje butterfly oziroma metuljčasta pričeska. Na pogled izjemno elegantna in šik, hkrati pa zelo sproščena in pripravljena na najrazličnejše različice in prilagoditve osebnemu slogu vsake ženske.

Metuljčasta pričeska namreč združuje tri trenutno zelo vroče trende iz sveta modnega frizerstva. Razmršen in daljše postrižen frufru, stopničaste pramene in paž dolžino (od dolgega do kratkega, seveda). Tako strižene lase lahko nosimo razmršene, lahko pa jih tudi zravnamo z likalnikom za lase ali nakodramo za več volumna.

Na tilniku lahko pramene spnemo v čopek ali figo, pa bomo še vedno videti nadvse šik, saj nam bodo obraz nagajivo objemali različno pristriženi prameni.