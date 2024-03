Pet navad oseb, ki nimajo težav s kilogrami

Raziskave so pokazale, da osebe, ki se gibljejo več: denimo pogosto vstanejo s stola, med govorjenjem gestikulirajo in podobno, porabijo približno 350 kalorij več od bolj mirnih.

Prav tako vedno vitki upoštevajo občutek sitosti in ne pojedo vsega, kar je pred njimi. Sledijo še nekaterim drugim navadam, zaradi katerih jim nikoli ni treba na dieto.

Gibljejo se

Če sodite med slednje, v vsakodnevno rutino poleg telovadbe vključite več gibanja, denimo po stopnicah hodite peš, med telefoniranjem ne sedite na stolu, krajše razdalje premagujte peš ali s kolesom …

Tako ne samo, da boste lažje ohranili lepo postavo, temveč boste znižali tudi tveganje za sladkorno bolezen tipa dve in za bolezni srca ter ožilja.

Med delom je dobro večkrat vstati. FOTO: Epiximages/Gettyimages

Posvečajo se vsakemu obroku

Zaradi pomanjkanja časa mnogi jedo kar za računalnikom, v avtomobilu, med hojo po ulici … in s tem pojedo več, kot če bi si za obrok res vzeli čas in ga pripravili iz zdravih sestavin, kot to počnejo tisti, ki jim odvečni kilogrami ne povzročajo težav.

Razmišljajo o tem, kaj pojedo

Vedo, da vsaka hrana pusti posledice, zato izbirajo smotrno: namesto krompirčka in mesa si privoščijo meso in solato, manjši desert pojedo nekoliko kasneje in po obroku in nikoli ne pretiravajo s količino, zato praviloma ne občutijo utrujenosti zaradi preveč napolnjenega želodca s hrano.

Čeprav se zdi nemogoče, si je za obroke dobro vzeti čas. FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Ko so siti, nehajo jesti

Ne glede na to, koliko hrane je na mizi, upoštevajo občutek sitosti in ko ta sporoča, da je hrane dovolj, nehajo jesti.

Če jim ni všeč, nehajo jesti

Vseeno je, kako izbrana in posebna je hrana pred njimi, če ni po njihovem okusu, je ne jedo.

Tudi glede tega torej upoštevajo pravilo: vsega, kar je pred nami, ni treba pojesti.