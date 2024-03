Kako si je Oprah Winfrey nakopala sramoto

Oprah Winfrey je končala dolgoletno sodelovanje s podjetjem WeightWatchers. Čeprav je bila ameriška TV zvezdnica obraz te družbe skoraj deset let in je večkrat poudarila, kako ji je njihov program hujšanja spremenil življenje, se je sedaj odločila izstopiti iz odbora in svoje delnice nameniti v dobrodelne namene, da bi se, kot je pojasnila:

»Izognila navzkrižju interesov zaradi uživanja zdravil za hujšanje.«

Glede na finančno poročilo podjetja je imela Oprah v lasti delnice v vrednosti več kot 16 milijonov evrov, ki se jih je odločila podariti ameriškemu Nacionalnemu muzeju afroameriške zgodovine in kulture.

Kje se je sploh zataknilo?

Do zadrege je prišlo lanskega decembra, ko je Oprah za People magazin odkrito spregovorila o svoji bitki s kilogrami in o procesu hujšanja.

Tedaj je priznala, da je poleg programa WeightWatchers, nemedicinskega pristopa, ki poudarja pomen zdravega načina prehranjevanja in življenjskega sloga, uporabljala tudi zdravila Wegovy in Zepbound.

Gre za vrsti zdravil, ki pomagajo pri uravnavanju telesne teže na osnovi uravnavanja količine sladkorja v krvi in zaviranja sproščanja hormonov lakote. Primarno so namenjena osebam z diabetesom tipa 2, mnogi jih zaradi učinka preprečevanja občutka lakote uporabljajo kot sredstvo za hujšanje brez napora. Med znanimi celo Elon Musk.

Glede na to, da so v podjetju WeightWatchers tudi sami vlagali v ta zdravila, sicer ni povsem jasno, zakaj bi bila uporaba teh v primeru zvezdnice v nasprotju z njihovo politiko.

Lani je namreč družba kupila digitalno zdravstveno podjetje in svojim članom omogočala dostop do receptov zanje.

Ne glede na to je bilo sodelovanje z Oprah prekinjeno, voditeljica pa postavljena na sramotilni oder.

Odzivi

Celotna zgodba je bila pospremljena s komentarji na družabnih omrežjih, kjer so uporabniki Oprah obtožili goljufije.

Da je razmišljala podobno, je dejala tudi sama in priznala, da je sprva na jemanje teh preparatov gledala kot na lahko pot in bila zato zelo previdna.

Čeprav so razprave o tem, ali so ta zdravila dobra in sprejemljiva za širšo populacijo, postale zelo pogoste, je dejstvo, da je celotna zgodba pripeljala do zanimivega paradoksa:

Mnogi se znadejo v nemogočem položaju. FOTO: Gettyimages

Kozmetična industrija, estetska kirurgija, telovadni centri in mediji nas zasipajo s podobami idealnih teles, da slučajno ne bi pozabili, kako naj bi bili videti, če bi hoteli biti uspešni, hitre rešitve pa naj ne bi bile sprejemljive:

»Treba je imeti lepo telo, da bi imeli vrednost, a nujno je, da ga dosežemo z močjo lastne volje,« je imperativ sodobnega časa.

Kljub temu se konstantno pojavljajo bližnjice v smislu kirurških posegov in uporabe zdravil, vendar naj te ne bi bile dobrodošle, saj predstavljajo obliko prevare.

Zakaj je Oprah osramočena?

Zato ker njena izguba teže ni moralna, oziroma ni v skladu z današnjimi načini doseganja lepote in zdravega telesa, do katerega naj bi prišli zgolj in samo z lastnim trudom.

Povedano drugače: ker je, kljub temu da da vedno poudarjala pomen zdravega načina hujšanja, izbrala bližnjico oziroma, ker je goljufala.