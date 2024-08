Ščetica: neverjetna rastlina, ki ima moč premagati boreliozo (tudi zastarano okužbo)

Čeprav nas poleti najbolj pestijo komarji, pogosto deževje letos ustvarja idealno vlažno okolje še za eno vrsto parazitov – klopov. Slovenski strokovnjaki za monitoring klopov so že spomladi opozarjali, da je število teh zajedavcev letos neobičajno veliko in visoko nad povprečjem, razširili so se tudi v mesta, denimo na zelena področja Ljubljane. Razlog je predvsem ta, da je bila pretekla zima izredno mila, klopi pa ljubijo toploto in vlago. In glede na vremenske napovedi bodo z nami vsaj do novembra.

Proti klopom seveda ne bi imeli ničesar, če ne bi te živalce prenašale nevarnih okužb, kot sta klopni meningoencefalitis, za katerega nimamo zdravila, vendar je kot preventiva na voljo učinkovito cepivo, in lymska borelioza, za katero cepljenje ne obstaja, a se jo da zdraviti, če vam jo seveda odkrijejo.

Velik problem borelioze je namreč ta, da je izredno zahrbtna bolezen, ki je sposobna posnemati najrazličnejše simptome, zaradi česar je bolnikom pogosto ne diagnosticirajo, dlje kot je prisotna v telesu, več škode pa lahko naredi, saj povzroča multisistemska vnetja, prizadene številne organe in lahko spodbudi tudi upad kognitivnih sposobnosti.