Regačica: Ta zdravilni plevel lahko uporabljate namesto zelene, razstruplja telo

Velika verjetnost je, da ste navadno regačico (Aegopodium podagraria) že opazili v naravi, razširjena je namreč po vsem svetu in tudi pri nas raste tako na vrtovih in njivah kot na travnikih in v svetlih gozdovih.

Vrtičkarji ugotavljajo, da bolj, kot jo plevejo, bolj se razrašča, in res se s svojimi podzemnimi korenikami med prekopavanjem zemlje hitro širi.

A namesto, da proti njej bijete vojno, jo raje izkoristite v svoj prid, regačica namreč slovi tudi kot divja zelena in je, tako kot zelena in peteršilj, s katerima je botanično v sorodu, odlična za razstrupljanje telesa.

Zdravilne učinkovine v regačici

Regačica je bogata z dragocenimi hranilnimi snovmi. Med vitamini vsebuje predvsem vitamin C in A, med minerali pa železo, cink in magnezij. Poleg tega premore tudi ogromno antioksidantov, med njimi bioaktivne polifenole, flavonoide in karotenoide ter eterična olja. Znanstvene raziskave so doslej potrdile, da je regačica ena najbolj hranilnih vrst zelenjave, zato bi bilo res škoda, da je ne bi pogosteje vključili na svoj jedilnik. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.