Zato se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem (razlaga psihiatra)

Veliko ljudi verjame v karmo in živi v prepričanju, da se jim bo vračalo dobro, če bodo delali dobro. Tudi številne religije temeljijo na tej premisi, da Bog nagrajuje poštene in pravične, tiste, ki grešijo in širijo zlo, pa kaznuje.

A življenje nam žal pogosto kaže drugačno sliko. Hude bolezni doletijo tudi najbolj srčne in dobrodelne ljudi, po svetu umirajo nedolžni in otroci. Kje je torej tu pravica, se sprašujemo, in kaj smo naredili narobe, da nas usoda/vesolje/božanstvo/narava/ali v karkoli že verjamemo, tako kaznuje. Zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem?

Kanadski psihiater dr. Ralph Lewis v svoji knjigi Finding Purpose in a Godless World: Why We Care Even If The Universe Doesn’t (Iskanje smisla v svetu brez Boga: Zakaj nam je mar, ko pa vesolju ni, op. p.) piše, da so tovrstna vprašanja povsem naravna človeški vrsti, saj se že od pamtiveka sprašujemo po smislu stvari in jim pripisujemo dobre ali slabe pomene.

Skozi evolucijo smo razvili jezik in pripovedovanje zgodb, zato so naši možgani nagnjeni k temu, da iščemo specifične razloge, zakaj se stvari zgodijo. In zato tudi ljubimo konce, kjer se vse poklopi, ne pa ostane nedokončano ali naključno ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.