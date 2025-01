Vodna kreša: plevel in ena najbolj zdravilnih rastlin, ki raste celo v snegu

Govorimo o vodni kreši (Nasturtium officinale), ki je v sorodu z vrtno krešo (Lepidium sativum) – rastlino, ki jo pogosto gojimo za kalčke kar v domači kuhinji. Tudi vodno krešo lahko gojimo sami, vendar je postopek nekoliko bolj zapleten, ker rastlina uspeva v vodi in jo je zato lažje nabirati v naravi, saj raste po skoraj celi Evropi.

Zdravilo za duševne težave in neželeno nosečnost

Vodna kreša je ena najstarejših rastlin, ki jih uživa človek, zelo starodavna pa je tudi njena uporaba v zdravilne namene. Kot zdravilo so jo cenile že antične civilizacije, od starih Grkov in Egipčanov do starih Rimljanov.

Rimljani so denimo verjeli, da uživanje vodne kreše zdravi duševne težave in krepi življenjsko energijo, medtem ko je starogrški zdravnik Hipokrat vodno krešo predpisoval za zdravljenje pljučnega katarja, zobobola, vnetja grla, golše in hripavosti. Ker je bila rastlina tako razširjena, so jo uživali tako bogati kot revni, v starem Egiptu naj bi jo celo ukazali jesti sužnjem, saj so verjeli, da jim bo dala moč za težka fizična dela, kot je bila gradnja piramid.

Srednjeveška opatinja, zdravilka in mistikinja Hildegarda iz Bingna je poparjeno vodno krešo in vodo, v kateri se je kuhala, priporočala kot zdravilo za zlatenico in vročino, ameriški staroselci pa so to rastlino uporabljali za lajšanje ledvičnih težav, zaprtosti in kot afrodiziak.

Nekoliko drugače pa so jo razumeli prvi temnopolti Afričani, ki so jih v Ameriko pripeljali kot sužnje. Ti so verjeli, da vodna kreša povzroča sterilnost in so po njej posegali, kadar so želeli preprečiti nosečnost. V slednjem je zagotovo nekaj resnice, saj uživanje prevelikih količin te rastline pri nosečnicah lahko sproži splav ali prezgodnji porod