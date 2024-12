Ste prepričani, da je nimate?

Parodontalna bolezen ali bolezen dlesni je kronična bakterijska okužba dlesni in kosti, ki podpirajo zobe. Pogosto poteka brez bolečin, zato večina obolelih sploh ne ve, da jo ima.

Zobne obloge so pogosto prvi znak težav, ki lahko vodijo do gingivitisa in pozneje do resnejše parodontalne bolezni. Ne gre zgolj za estetsko neprijetnost, ki vpliva na vaš nasmeh, temveč za zdravstveno težavo, ki zahteva malo več vaše pozornosti. Če oblog ne boste redno odstranjevali z nitkanjem in pravilnim ščetkanjem, se bo sčasoma razvil zobni kamen, ki povzroča draženje in vnetje dlesni.

