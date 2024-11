Repini listi: nekoč hrana revežev, danes preventiva raka

Repa je pri nas in v svetu redko opevana zelenjava, najverjetneje zato, ker se jo je dolgo držal sloves, da je dobra le za reveže in živalsko krmo. Vendar je skromna repa mnogo več kot to, saj je bogata z vrsto hranil, ki imajo izjemne učinke na zdravje.

Ker pri nas vsi dobro poznamo repin gomolj in ga radi uživamo kot kislo repo, pa bomo tokrat pod drobnogled vzeli drugi del te rastline – repine liste. Ti so največkrat zavrženi, a ko boste prebrali, kaj vse vsebujejo in kako dobri so, jih ne boste več zapostavljali.

Repa in dinozavri

Repa (Brassica rapa) spada med najstarejše in najbolj odporne zelenjavne vrste, kar jih poznamo, saj zgodovinarji predvidevajo, da je na našem planetu rasla že v času dinozavrov (ostanke so našli na področju Sibirije).

Botanično spada med kapusnice in je v sorodu z ohrovtom, zeljem, kolerabo in gorčico. Najbolj pogosta je vijolično-bela repa, a obstajajo še številne druge sorte, ki se razlikujejo predvsem po velikosti in barvi gomolja.

Ker repa za rast ne potrebuje veliko hranil, so jo z lahkoto gojili tudi najbolj revni, zaradi česar je izgubila veljavo pri bogatejših slojih družbe. V sosednji Italiji sta repa in njeni listi (tudi posebna sorta, ki ji pravijo cime di rapa) še danes pogosti sestavini cucine povere (kuhinje revežev), na jugu ZDA pa so repini listi še vedno priljubljeni v kuhinji Afroameričanov, saj so njihovi predniki iznašli številne domiselne načine, kako sestavino, ki so jo sužnjelastniki zavrgli, pripraviti v hranilen in okusen obrok.

Pri nas repinim listom pravimo tudi repine oz. repne cime (po italijanskem vzoru) ali repino oz. repno perje (ker listi po narezljanosti spominjajo na peresa)