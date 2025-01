Odprli so nov center v Šiški

Podjetje Neuroth, ki letos praznuje 117 let delovanja, za boljši sluh Slovencev skrbi že 17 let. V tem času je v svojih slušnih centrih oskrbelo kar 85.000 ljudi s slušnimi težavami, pred kratkim pa je svoja vrata v Šiški v Ljubljani uradno odprl že 17. slušni center v Sloveniji.

Dober sluh ni razkošje niti privilegij – je temelj kakovostnega življenja. Kljub temu pa v družbi še vedno obstajajo predsodki glede slušnih aparatov, ki mnoge zadržujejo, da bi – tako kot nosimo očala – samozavestno nosili tudi slušni aparat. V podjetju Neuroth se zavedajo moči sluha, ki je več kot le boljše razumevanje govora in zaznavanje okolice. Dober sluh vrača samozavest, omogoča aktivno in izpolnjeno življenje ter prispeva k ohranjanju kognitivnih sposobnosti in celo zmanjšuje tveganje za demenco.

Naročnik oglasne vsebine je Neuroth slušni aparati d.o.o.