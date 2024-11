Neplodnost je preizkušnja tudi za partnerski odnos

V Sloveniji se tako kot v vsem razvitem svetu s to težavo srečuje že vsak šesti par. O tem, ali dovolj zgodaj poiščejo pomoč in kako poteka zdravljenje, smo vprašali mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med., spec. gin. in por., iz Ginekologije Ljubljana.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je neplodnost razvrščena kot ozdravljiva bolezen. Čeprav obstaja veliko bioloških vzrokov zanjo, jih je večino mogoče odpraviti s strokovnim zdravniškim posredovanjem.

Zdravniško obravnavo neplodnosti para začnemo, če ni zanositve po enem letu rednih nezaščitenih spolnih odnosov oziroma že po šestih mesecih, če je ženska stara 35 let ali več. Po 35. letu starosti ženske plodnost zaradi staranja jajčnih celic in posledično slabšanja kvalitete jajčnih celic hitro upada, zato je čas še toliko bolj pomemben.

Parom svetujemo, naj načrtujejo nosečnosti pred starostjo ženske 35 let, naj si poiščejo strokovno medicinsko pomoč, če izpolnjujejo kriterij neplodnosti, in ne odlašajo več let. Pomembno je, da se zavedajo, da niso sami in da večinoma obstaja možnost uspešnega zdravljenja. Po iskanju vzroka neplodnosti sledi zdravljenje,« pravi dr. Lomšek Vidmar