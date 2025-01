Kako dobro poznate svojega odraslega otroka (in kako z njim zgraditi zdrav odnos)

Če je za obdobje otroštva značilno, da zlahka sklepamo prijateljstva in smo tudi s starši izredno povezani, pa z odraščanjem medosebni odnosi postajajo vedno bolj kompleksni. Eden bolj zapletenih je v življenju posameznika lahko odnos s svojim odraslim otrokom. In seveda nasprotno.

Koliko vključenosti v življenje odraslega otroka je še dopustno oziroma zdravo? Kaj lahko pričakujemo od svojega odraslega otroka? In kako mu lahko pomagamo, če opazimo, da se je znašel v stiski?

Ameriški psiholog in avtor več knjig, med njimi tudi na temo omenjenih razmerij, Jeffrey Bernstein za portal Psychology Today piše, da se prav vsak starš vsaj enkrat znajde na točki, ko se vpraša, ali sploh pozna svojega (odraslega) otroka.

»Tranzicija iz otroštva v odraslost je lahko videti tudi kot opazovanje, kako tvoj otrok postaja popoln tujec, kot nekdo, ki ga ne moreš več zaščititi in nadzirati,« pravi Bernstein. Kot terapevt ima uvid v težave, na katere naletijo starši s svojimi odraslimi otroki.

»Tanka je meja med pomočjo in omogočanjem. Videl sem veliko dobronamernih staršev, ki so si nadeli super-starševsko ogrinjalo in odleteli, da bi svojemu otroku olajšali bolečino. Toda pretirano reševanje lahko prepreči rast, medtem ko zdrava podpora gradi odpornost,« piše psiholog.

Kako torej podpirati in ne zgolj omogočiti?

V odnosih, o katerih pišemo, so velikokrat srž problema finance oziroma finančna pomoč. Zato Bernstein svetuje, da