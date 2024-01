Pri svinganju so ključna pravila

Preden se odpravite na zasebno svingersko zabavo, se je s to sceno najbolje seznaniti v svingerskem klubu. Kjer koli boste že svingali, se držite temeljnih pravil!

Pogovor s partnerjem

Kaj se sme in česa ne, se morata partnerja, da se izogneta nesporazumom, pogovoriti pravočasno. Pomembno je vedeti, da se meja lahko spreminja, vendar se morata s tem strinjati oba.

Varna beseda

S partnerjem morate imeti varno besedo ali znak, s katerim sporočata, da je treba takoj prenehati početje, razlog v resnici ni pomemben. Varna beseda je temelj zaupanja.

Znanci in prijatelji

Lahko se vam zgodi, da boste na svingerski zabavi srečali znanca, vendar je zadrega tu povsem odveč. Prav veseli ste lahko, da je v vašem življenju oseba ali par, ki ima podobne spolne okuse.

Svoboda

Svingerska skupnost je zelo demokratična in nihče vas ne bo nikoli silil v nič. Spoštujejo se želje članov in nikomur ni do tega, da bi se kdo počutil slabo ali neprijetno. Če ne veste, kaj vam je všeč, se ne obremenjujte, seksualnost se med svingerji razvija sproti. In ni pomembno le, komu ste všeč vi, temveč predvsem, kdo je všeč vam.

Higiena

Higiena je na prvem mestu. Svingerji so brezhibno čisti, med ženskami prevladuje brazilska depilacija. Odsvetuje se raba papirnatih robčkov, ki se lahko sprimejo v kepice v mednožju, ampak se priporočajo vlažni robčki. Prav tako ni odveč, da imate s seboj rezervni kos spodnjega perila.

Varnost

Poskrbite za varnost in uporabljajte kondom, spoštujte varen seks, saj je nevarnost okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi na svingerskih zabavah večja!

Alkohol

Kozarček ali dva za živce nista odveč, sicer pa se ne opijajte, saj od seksa ne boste imeli prav dosti, vinjenost pa tudi ni namen tega druženja. Sproščajte se v kulturnih mejah. N