Pretiravanje s temi snovmi lahko povzroči hude težave! Preverite, ali pretiravate

Prosti radikali so nestabilne molekule, ki jih telo proizvaja kot odziv na okoljske in druge pritiske. Čeprav imajo pomembno vlogo pri nekaterih telesnih funkcijah, lahko njihova prekomerna količina povzroči škodo. Antioksidanti nevtralizirajo proste radikale in s tem zmanjšujejo tveganje za vnetja in različne zdravstvene težave.

Pomembno je vzdrževati ravnovesje med prostimi radikali in antioksidanti.

Oksidativni stres nastane, ko telo ne more učinkovito obdelati in odstraniti prostih radikalov, to pa lahko povzroči poškodbe celic in telesnih funkcij. Dejavniki, ki povečujejo proizvodnjo prostih radikalov, so lahko notranji, kot je vnetje, ali zunanji, kot so onesnaženje, izpostavljenost UV-žarkom in kajenje. Oksidativni stres je povezan z različnimi boleznimi, vključno s srčnimi boleznimi, rakom, artritisom, možgansko kapjo, boleznimi dihal in parkinsonovo boleznijo.

Ravnovesje je pomembno

Antioksidanti, ki jih telo proizvaja samo, se imenujejo endogeni, tisti, ki prihajajo od zunaj, pa so eksogeni antioksidanti. Naravni viri antioksidantov vključujejo rastlinsko hrano, kot sta sadje in zelenjava, umetni viri pa prehranske dodatke. Pomembno je vzdrževati ravnovesje med prostimi radikali in antioksidanti, saj prekomerna količina prostih radikalov lahko vodi do oksidativnega stresa, to pa lahko povzroči poškodbe DNK in drugih pomembnih molekul v telesu.

Uživajmo jih v naravni obliki. Foto: Yelenayemchuk/Getty Images

Proces oksidativnega stresa lahko povzroči tudi celično smrt, kar povečuje tveganje za nastanek raka in drugih bolezni. Poleg tega so prosti radikali povezani s staranjem, saj lahko poškodujejo DNK in druge celične strukture. Da bi zmanjšali tveganje za bolezni, povezane z oksidativnim stresom, je pomembno, da telo prejme dovolj antioksidantov iz hrane.

Dokazov ni dovolj

Čeprav je vnos antioksidantov pomemben za splošno zdravje, ni dovolj dokazov, da bi povečanje vnosa določenih antioksidantov zmanjšalo tveganje za bolezni. Pomembno je, da se osredotočimo na raznoliko prehrano, bogato z antioksidanti, saj ima vsak antioksidant svojo posebno funkcijo in ni zamenljiv z drugim. Izogibajmo se prevelikemu vnosu antioksidantov z dodatki, saj ima lahko to škodljive učinke.

Visoki odmerki betakarotena iz prehranskih dodatkov so denimo povezani s povečanim tveganjem za pljučnega raka pri kadilcih, visoki odmerki vitamina E pa lahko povečajo tveganje za raka prostate. Najboljši pristop je uživanje naravnih virov antioksidantov z uravnoteženo in raznoliko prehrano.