Prepoznajte prebujeni libido

Včasih ni tako preprosto povedati ali pokazati partnerju, da si želite seksa, vendar po mnenju strokovnjakov obstajajo trije jasni signali, ki vas bodo izdali.

Slaba volja

Razlogov za slabo voljo se vedno lahko najde dovolj, a včasih za slabo voljo ni pravega razloga, človek le nenehno godrnja in se pritožuje, zdi se, kot da ga prav nič ne more pomiriti. A tankočutni ljudje zaznajo, da gre predvsem za potrebo po občutku, da je nekdo ljubljen, za potrebo po dotiku in pogosto spolnosti, ki prinese olajšanje in tako potrebno mero dopamina, hormona sreče.

Če nekdo brez razloga godrnja, morda pogreša dotike. FOTO: Foremniakowski/Getty Images

Urejenost

Če ste do sedaj prezrli, da si vaš partner želi seksati z vami, lahko opazite, da nenadoma postane bolj pozoren na svoj videz, se začne bolj urejati in poudarjati svoje atribute. Ne gre nujno za daljše obdobje, da bi se morali spraševati o nezvestobi, a so ljudje, ki svojo potrebo po intimi izrazijo tudi tako, da dajo partnerju vedeti, da so se ravnokar okopali in nadišavili zanj, morda tudi obrili intimne dele, oblekli najbolj seksi perilo ...

Ustrežljivost

Nobena skrivnost ni, da so ljudje bolj prijazni in ustrežljivi, ko nekaj hočejo v zameno, sploh ko gre za seks. Moškim kar naenkrat ni težko pomiti posode, sprehoditi psa ali prinesti šopka rož, ženske skuhajo najboljše kosilo in ga postrežejo v najbolj seksi perilu, nikomur ni več nič težko postoriti, če ve, da ga na koncu čaka skok v posteljo.