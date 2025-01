Prehrana naj bo raznolika

Vitamin C je ključen za krepitev imunskega sistema, saj pomaga telesu v boju proti okužbam, ščiti celice pred prostimi radikali in pospešuje regeneracijo tkiv. Vitamin D, ki ga v zimskih mesecih zaradi pomanjkanja sončne svetlobe pogosto primanjkuje, prav tako podpira delovanje imunskega sistema in prispeva k zdravju kosti ter mišic. Cink je pomemben mineral, ki sodeluje pri delovanju imunskega sistema in pomaga pri celjenju ran, hkrati pa zmanjšuje trajanje prehladov. Železo je ključno za prenos kisika v telesu, kar je še posebno pomembno za ohranjanje energije v hladnejših mesecih. Magnezij pa pomaga pri sprostitvi mišic in zmanjšuje utrujenost, kar je koristno v času, ko smo manj telesno aktivni. Kombinacija teh vitaminov in mineralov zagotavlja boljšo odpornost in splošno dobro počutje v zimskem obdobju. Seveda so pomembni tudi preostali vitamini, minerali in mikroelementi,« navaja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Pisan krožnik s svežimi sestavinami poskrbi za zdravje. FOTO: Fortyforks/Getty Images

Magnezij zmanjšuje utrujenost.

Vitamini in minerali, ki so pozimi ključni za naše zdravje, so prisotni v raznoliki prehrani. Vitamin C najdemo v citrusih, kot so pomaranče in limone, pa tudi v kiviju, papriki, kislem zelju in brokoliju. Vitamin D, ki ga v zimskem času težje dobimo s sončno svetlobo, lahko pridobimo iz mastnih rib, kot so losos in sardine, pa tudi iz jajc in mlečnih izdelkov. Cink je prisoten v mesu, stročnicah, oreščkih in semenih, medtem ko je železo na voljo v rdečem mesu, špinači, fižolu in polnozrnatih žitih. Magnezij zaužijemo z oreščki, semeni, polnozrnatimi izdelki ter temno listnato zelenjavo. Raznolika in uravnotežena prehrana je ključnega pomena za vnos teh hranil, ki podpirajo naše zdravje v hladnejših mesecih.

Brokoli vsebuje vitamin C, špinača železo. FOTO: Gulcin Ragiboglu/Getty Images

Za učinkovito absorpcijo in uporabo vitaminov ter mineralov v telesu so nekatere kombinacije ključnega pomena. »Na primer, železo se bolje absorbira, če ga zaužijemo skupaj z vitaminom C, ki naravno poveča njegovo učinkovitost. To pomeni, da je uživanje živil, bogatih z železom, kot so špinača ali stročnice, priporočljivo kombinirati s hrano, bogato z vitaminom C. Velja pravilo, da se vitamini bolje absorbirajo, če jih zaužijemo s hrano ali takoj po obroku. Še posebno to velja za vitamine, topne v maščobah (vitamin D),« razlaga mag. Potočnik Benčičeva.

»Po drugi strani lahko čezmerno uživanje določenih hranil ovira absorpcijo drugih. Visoki odmerki cinka lahko na primer zmanjšajo absorpcijo železa in bakra, zato je pomembno vzdrževati uravnotežen vnos. Prav tako ima vitamin D ključno vlogo pri absorpciji kalcija, zato kombinacija živil, kot so mlečni izdelki in mastne ribe, podpira zdravje kosti,« opozarja.