Povzročajo jih virusi HPV

Obstaja več vrst bradavic, ki jih povzročajo različni tipi humanih papiloma virusov. Navadne, genitalne, nitkaste bradavice in bradavice na podplatih se ločijo po obliki in glede na to, kje na telesu se pojavijo. In kje se pojavlja posamezna vrsta? Navadne, ki so podobne majhnim mehurjem, najdemo največkrat na dlaneh, še posebno na prstih in ob nohtih. Nitkaste se pojavljajo na vratu, obrazu in v pregibih, genitalne pa na genitalijah in v ustih. Tiste na podplatih se od navadnih razlikujejo po tem, da so obrnjene navznoter.

Bradavice niso znak slabe higiene, lahko pa s higieno zmanjšamo tveganje za okužbo. Pri nekaterih okuženih s HPV se sploh ne pojavijo, saj okužbo zatre že imunski sistem. Poleg tega so nekateri ljudje bolj nagnjeni k pojavu bradavic. Ko enkrat že nastanejo, jih z dotiki lahko prenesemo na kožo v bližini. Lahko se širijo tudi s človeka na človeka, zato si ne delimo brisač in oblačil; če se dotaknemo tuje bradavice, si razkužimo roke z dezinfekcijskim sredstvom.

Pogosto se pojavljajo pri otrocih, saj imajo ti pogosteje praske in poškodbe na koži, skozi katere virus HPV pride v telo. Tudi grizenje nohtov poveča tveganje za njihov pojav.

Zaradi prask in razpok na koži so otroci bolj dovzetni za okužbo. FOTO: Whpics/Getty Images

Niso nevarne in ne povzročajo posebnih težav. Izjema so tiste na podplatih, ki lahko motijo med hojo. Boleče so, če jih ranimo ali nanje pritiskamo. Večinoma sčasoma izginejo same od sebe in jih ni treba posebej zdraviti. Včasih virus ostane v telesu tudi po tem, ko izginejo, kar pomeni, da se lahko znova pojavijo kadar koli v življenju. Če nas motijo z estetskega vidika, si lahko pomagamo s pripomočki, ki so brez recepta na voljo v lekarnah, navadno gre za sredstva, ki bradavico odluščijo (kot je npr. salicilna kislina) ali pa zamrznejo, da potem odpade. Če so trdovratne, poiščite pomoč pri dermatologu, ki lahko bradavico odstrani z agresivnejšimi sredstvi, laserjem ali kirurškim posegom. Sami ne zdravite bradavic na obrazu in genitalijah.

Cepljenje proti HPV nas zaščiti proti genitalnim bradavicam.

Na podplatu nas lahko ovirajo pri hoji. FOTO: Busra ispir/Getty Images

V nekaterih primerih je tudi zaradi bradavice nujen obisk pri osebnem zdravniku. Z njim se posvetujte, če imate sladkorno bolezen, bolezen, ki povzroča motnje krvnega obtoka, ali oslabljen imunski sistem. Tudi boleča, srbeča ali krvaveča bradavica je znak za obisk pri zdravniku. Če opazite bradavico pri majhnem otroku, obiščite pediatra.