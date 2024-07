Popestritev piknikov: kako na žaru speči paprike in bučke

Poletje je, čeprav narava posevkom, vrtninam in sadovnjakom velikokrat ne prizanaša, še vedno del leta, ko je na izbiro največ svežih dobrot iz narave, s katerimi so jedilniki bolj sveži, okusni in zdravi.

Zato se potrudimo in jih čim bolj vključujmo v svojo prehrano.

Uživamo lokalno

Hrana, ki zraste na domačem vrtu, njivi ali na poljih in v sadovnjakih lokalnega pridelovalca, ima več prednosti. Ena od njih je, da je telo prilagojeno tistemu, kar uspeva v njegovem naravnem okolju, in zato najlažje izkoristi hranila iz lokalno pridelanih živil.

Pri tem ne smemo pozabiti na tista živalskega izvora, kot so meso, jajca, mleko in mlečni izdelki.

Druga prednost je krajši transport in z njim povezano dejstvo, da živila, ki do trgovskih polic niso prepotovala dolgih razdalj, ohranijo več hranljivih snovi.

In še: s tem, ko pridelujemo svojo hrano ali kupujemo lokalno, manj obremenjujemo okolje.

Najboljše je tisto, kar zraste blizu nas. FOTO: Skashkin/Gettyimages

Prijetno s koristnim

Poletje je tudi čas gozdnih plodov: po jasah zorijo maline, robidnice, ob deževnem vremenu iz gozdnih tal že pokukajo gobe.

Združite prijetno s koristnim in ob pohajkovanju pod krošnjami naberite tisto, kar ponuja narava, ter nabrano uživajte sveže ali iz gozdnih sadežev pripravite okusne jedi.

Na žar ne samo meso

Meso je največkrat stalnica piknikov, a v poletnem času, ko telo hrepeni po lažji in sočnejši hrani, je dobro poseči tudi po sveži, najbolje doma pridelani zelenjavi.

Pečena na žaru naj bo redna popestritev piknikov. Peka zelenjave ni zahtevna, osnovni napotek za vse vrste se glasi: najprej jo operite, osušite, premažite z oljčnim oljem, posolite, po peki pa posujte s svežo sesekljano baziliko, peteršiljem, origanom ali rožmarinom.

Paradižnik in paprika sta hitro pečena

Ena ključnih sestavin paradižnika je likopen, katerega količina se s toplotno obdelavo poveča. Gre za močan antioksidant, ki varuje naše srce in ožilje.

Paradižnik operite, ga prerežite na polovico in na žaru pecite približno tri minute. Papriko prerežite na polovico, odstranite semena in jo na žaru pecite približno pet minut.

Lahko jo narežete na manjše koščke in jih nabodete na palčke ter spečete kot nabodalca. Paprike vsebujejo veliko vitamina C, ki skrbi za močno odpornost in se po kratki peki na žaru ne bo izgubil.

Na žaru lahko pečemo tudi zelenjavo. FOTO: Gettyimages

Bučk in jajčevcev ne lupimo

Bučke dobro operite, na približno centimeter debele rezine jih narežite po dolžini ali počez in jih z vsake strani pecite približno pet minut. Tudi iz njih lahko izdelate nabodala. Vsebujejo veliko kalija, ki je pomemben za dobro delovanje mišic in srca.

Na enak način popecite jajčevce. Pred tem posoljene rezine pustite približno pol ure, da izločijo odvečno tekočino. Sol odpravi morebitno grenčino teh plodovk, ki vsebujejo malo energije, po drugi strani pa veliko vlaknin, vitaminov in mineralov.

Na žar tudi gobe

Gobe zlahka spečete na žaru. Opranim in osušenim odrežite bet in klobučke položite na rešetke. Z vsake strani jih pecite od osem do deset minut.

Gobe z večjim klobučkom narežite na rezine in jih na hitro popecite z obeh strani. Vsebujejo malo energije, a veliko vitaminov, med drugim vitamina D, ki je nepogrešljiv za močno odpornost ter dobro delovanje možganov in telesa nasploh.