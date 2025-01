Pomoč iz domače lekarne

Pozimi je domača lekarna ključnega pomena za hitro in učinkovito obvladovanje pogostih zdravstvenih težav, kot so prehladi, gripa, kašelj, prebavne težave in bolečine v mišicah. Pomembno je imeti zdravila, ki pomagajo pri zniževanju vročine in lajšanju bolečin, saj so te težave pozimi zelo pogoste. Pršila ali kapljice za nos olajšajo dihanje pri zamašenem nosu, medtem ko sirupi za kašelj pomirijo suh dražeč kašelj ali pomagajo pri izkašljevanju. Pastile za grlo so uporabne za blaženje pekočega ali bolečega žrela in suhosti v grlu,« našteva predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Ker pozimi pogosto primanjkuje vitamina D zaradi pomanjkanja sončne svetlobe, je smiselno redno jemati zdravila ali prehranska dopolnila z vitaminom D za podporo imunskemu sistemu ter vitamin C in cink, ki prav tako pomagata krepiti odpornost, še dodaja.

Pršila ali kapljice za nos olajšajo dihanje pri zamašenih poteh. FOTO: Aardenn/Getty Images

Pripomočki za inhalacijo, kot so inhalatorji ali posode za vročo vodo, so koristni za lajšanje zamašenega nosu in pomirjanje dihalnih poti. Vlažilniki zraka in fiziološke raztopine pomagajo preprečevati izsuševanje sluznice, ki je pogosta posledica suhega zimskega zraka. Poleg tega je dobro imeti antiseptike in obliže za oskrbo manjših ran, saj je zaradi suhe kože večja verjetnost razpok in poškodb.

Pripomočki za inhalacijo, kot so inhalatorji ali posode za vročo vodo, pomagajo pri zamašenem nosu.

Za lajšanje bolečin v mišicah in sklepih potrebujemo zdravila za lajšanje bolečin, lahko tudi v obliki krem ali gelov, ki jih vmasiramo na boleč predel. Tudi toplotni obkladki in grelne blazine so odlični za lajšanje bolečin v mišicah ali sklepih, ki jih mraz pogosto poslabša.

Dobro je imeti pri roki sredstva za lajšanje bolečin v grlu, kot so pastile. FOTO: Tetiana Shustyk/Getty Images

Pogoste so tudi prebavne težave. »Zaprtje ali drisko ter napihnjenost bomo obvladali s probiotiki in prebiotiki, z antacidi nevtraliziramo želodčno kislino, z zaviralci protonske črpalke pa si bomo pomagali pri težavah, kot so prekomerno izločanje želodčne kisline, refluks in zgaga,« navaja sogovornica.

S skrbno opremljeno domačo lekarno lahko učinkovito ublažimo zimske zdravstvene težave.

»S skrbno opremljeno domačo lekarno se lahko učinkovito soočimo z zimskimi zdravstvenimi težavami, ki so primerne za samozdravljenje, in zmanjšamo potrebo po obisku zdravnika,« sklene.