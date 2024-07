Pogosta zgaga lahko povzroči raka

Pogosta zgaga je lahko posledica kroničnega kislinskega refluksa. Dejavniki tveganja zanj so debelost, čezmerna telesna teža, kajenje in pasivno kajenje.

Zgaga se pojavi zaradi vračanja želodčne vsebine, zaužite hrane in pijače, iz želodca v požiralnik. Bolj izrazita je, ko ležite ali se sklanjate naprej. Čutite jo lahko le nekaj minut, včasih pa občutek vztraja po več ur. Preneha šele, ko gre obrok, ki je povzročil zgago, iz želodca. To lahko traja, odvisno od obroka, od dveh do petih ur. Zelo mastni ali obilni obroki se prebavljajo dlje.

Ko je obrok prebavljen, zgaga preneha.

Zgaga se lahko pojavi iz različnih vzrokov. Morda ste spremenili prehranjevanje ali življenjski slog ali pa gre preprosto za posledico staranja. Pojavi se, če se zredimo, pa tudi pri jemanju določenih zdravil.

Gre za neprijetno reč, ki pa ni nevarna, kadar jo občutimo občasno. Ko imamo z njo težave redno, je nujen obisk zdravnika, saj lahko stanje privede k hujšim zdravstvenim zapletom, med katerimi je tudi rak požiralnika. Zgaga je lahko znak, da je nekaj narobe z vašim prebavnim traktom, nakazuje na gastritis ali razjede na želodcu.

Če jo čutite pogosto, obiščite zdravnika. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Občasno zgago lahko zdravite doma z zdravili brez recepta, pomaga pa tudi prilagoditev življenjskega sloga. Kadar se neprijetni občutek pojavlja redno, vam zdravnik predpiše zdravila.

Na voljo brez recepta

Sami se lahko zdravite z antacidi, ki so v lekarnah na voljo brez recepta. Delujejo tako, da nevtralizirajo agresivno želodčno kislino in lajšajo simptome. Kadar ne morete jemati antacidov, si lahko pomagate z alginati. Ti pod vplivom želodčne kisline ustvarijo fizično oviro in onemogočijo kislini, da bi vdirala v požiralnik. Med zdravili na recept proti zgagi pomagajo zaviralci protonske črpalke. Ti zavirajo encim v želodčni sluznici, kar zmanjša izločanje kisline.

Ublažiti naj bi jo pomagala zrela banana. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Zgago pomaga odpraviti tudi prilagojen življenjski slog. Jejte manjše obroke večkrat na dan, saj bo želodec tako proizvedel manj kisline. Nikoli ne jejte tik pred spanjem. Med zadnjim obrokom in spanjem naj minejo najmanj tri ure. Zgago preprečuje spanje z rahlo dvignjenim zgornjim delom telesa. Preverite, katera pijača ali hrana vam povzroča težave. Črtajte jo s svojega jedilnika.

Ljudska modrost za odpravljanje zgage priporoča uživanje zrele banane. Ta naj bi, zaradi izrazite bazičnosti, nevtralizirala kislino v želodcu. Nekateri svetujejo, da zgago preprečimo z žvečenjem žvečilnega gumija brez sladkorja, lajšalo naj bi jo pospeševanje požiranja, ki ga sproži žvečenje.