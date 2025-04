Vražja Ilka gre naprej: »Z OI imam neporavnane račune«

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec še ne razmišlja o koncu športne poti. Sprejela je odločitev, da bo še naprej vztrajala. Kot je dejala danes v Ljubljani, ima še neporavnane račune z nastopi na olimpijskih igrah.

S končano sezono 34-letna smučarka ni zadovoljna. Kljub nezadovoljstvu s povprečnimi rezultati v marca končani sezoni je prepričana, da lahko med elito še pokaže vrhunske predstave, ki so jo že krasile.

»Sezona je bila povprečna. Kup stvari, takšnih ali drugačnih, ki se jih ni dalo predvideti,« je dejala na novinarski konferenci v galeriji Muza. Odgovorila je tudi na najbolj težko pričakovano vprašanje o prihodnosti.

»Pojavilo se je veliko govoric o moji prihodnosti, a te so bile že v preteklosti. Že predčasno ste me (novinarji, op. STA) pošiljali v pokoj, nekajkrat sem se tudi sama. Po temeljitem razmisleku sem se odločila, da ostajam. Včasih smo tudi napovedali vrhunske sezone, ki na koncu to niso bile, tako da je bilo teh predvidevanj ogromno, ampak na koncu sem premlela, potegnila črto in se odločila. Če je motivacija, če je zdravje, zakaj pa ne,« Štuhec še ni rekla zadnje v tekmovalnem športu.

V akciji sredi marca. FOTO: Marco Bertorello Afp

»Nenazadnje imam neporavnane račune z nastopi na olimpijskih igrah in, da, to imam namen popraviti drugo leto,« je poudarila.

Ni skrivnost, da si dvakratna smukaška svetovna prvakinja želi v karieri poseči tudi po vidnejšem olimpijskem dosežku. Idealna priložnost in lokacija za napad na olimpijsko kolajno bo njej ljuba Cortina d'Ampezzo, kjer je že bila na stopničkah.

Pri 34 letih ima za sabo 235 nastopov v svetovnem pokalu, 23 na svetovnih prvenstvih in pet na OI. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev na stopničke, od tega 11 zmag, sedem na smukih. Ima dve smukaški zlati snežinki, ki pa ju je osvojila na SP 2017 in 2019.

Najboljši dosežek

Njen najboljši dosežek v končani sezoni je bil sedmo mesto na smuku v Kvitfjellu. Sezono je končala kot 12. v seštevku smuka in 24. v seštevku superveleslaloma.

»Bilo je nekaj 'ok' rezultatov, nekaj slabših, recimo temu nekaj dobrih odsekov voženj, generalno gledano pa mi pač ni nikoli v celoti uspelo sestaviti zadeve od starta do cilja, kar bi posledično prineslo tudi bistveno boljši rezultat,« je dejala.

»Če bi bilo vse 'fajn in super', kot sem si zamislila, potem se verjetno zdaj ne bi pogovarjali o takšni sezoni, kot je bila. Karkoli je, mimo je, naučila sem se nekaj novega in bom to znanje vzela za naprej,« je še povedala.

Po eni sezoni je končala sodelovanje s trenerjem Alešem Gorzo. Korošec je poskrbel za nekaj drame prav pred finišem sezone z razkritji iz zasebnih pogovorov. Sodelovanje sta sklenila sporazumno, čeprav z nekaj grenkega priokusa.

»Če bi vse tako 'super štimalo', potem vsekakor zdaj ne bi govorili o tem sporazumnem razhodu.«

Iskanje trenerja in serviserja

Mariborčanko čaka iskanje trenerja in serviserja, ki se je tudi poslovil. »Sestava ekipe je letos spet nekaj, česar si nisem najbolj želela. Ne vem še, kaj bom, se še dogovarjam, razmišljam, tehtam. Ko bo karkoli fiksnega, bom to tudi povedala, do takrat pa bomo morali malo počakati.«

Pred olimpijsko sezono jo z novo ekipo čaka iskanje odgovora na ključno vprašanje, zakaj njeno smučanje ni bilo dovolj hitro. »V tistem trenutku na tekmi sama vozim, nastopam, v kakšnem stanju pa pridem do starta, pa ni zgolj in samo na meni. Žal je pač bilo včasih nerealno pričakovati kaj več.«

Njenega zastopnika Blaža Bolcarja čaka aprila usklajevanje dogovora o nadaljnjem sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije. Ta ji je do zdaj stala ob strani. To se ne bo spremenilo. Na novinarski konferenci je bil navzoč tudi vodja panoge Matjaž Šarabon. Štuhec je namreč edina v Sloveniji, ki lahko tekmuje na smukih in superveleslalomih v ženski konkurenci.