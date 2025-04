V Španiji divja neurje: smrtne žrtve, letijo strehe, mestni parki zaprti ... (VIDEO)

Jug in jugozahod Španije so danes zajele močne padavine z vetrovi, pri čemer so v mestu Coria del Rio blizu Seville umrli trije ljudje. Španski meteorološki urad Aemet je danes izdal rumeno vremensko opozorilo za številna območja na jugu in jugozahodu države zaradi nevihte Nuria, ki je prizadela tudi sosednjo Portugalsko.

Gasilci in reševalci so ob posredovanju na kmetiji na obrobju mesta Coria del Rio, ki je okrog 15 kilometrov oddaljeno od Seville, našli tri mrtve.

Predstavnica tamkajšnje reševalne službe je pojasnila, da je močan veter odpihnil streho in poškodoval zidove skladišča, v katerem so se nahajali preminuli. Natančnega razloga za njihovo smrt ob tem ni navedla.

Rumeno opozorilo

Španski meteorološki urad Aemet je danes izdal rumeno opozorilo za večji del pokrajine Andaluzija na jugu Španije. Lokalne oblasti v Sevilli so ob tem odredile zaprtje večine mestnih parkov, medtem ko je voda v središču mesta zalila številne ceste in zgradbe, med njimi tudi več cerkva.

Rumeno opozorilo velja tudi za skoraj celotno sosednjo pokrajino Extremadura in še nekaj delov pokrajine Kastilja in Leon ob meji s Portugalsko, ki se zaradi nevihte Nuria prav tako sooča z obilnimi padavinami in močnimi vetrovi.

Po podatkih urada Aemet je to že peto neurje, ki je v zadnjem mesecu prizadelo Španijo. V državi so marca zabeležili 2,5-krat več padavin od običajne povprečne količine padavin v tem mesecu. Neurja so skupaj z današnjimi skupno povzročila tudi 10 smrtnih žrtev.