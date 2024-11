Pogosta okužba pri najmlajših

Pri bronhiolitisu gre za infekcijo najmanjših dihalnih poti, imenovanih bronhiole, ki vodijo do pljuč. Ko pride do vnetja bronhiol, te otečejo in se napolnijo s sluzjo, kar oteži dihanje. Znaki so zamašen nos, izcedek iz nosu, blag kašelj in blaga vročina.

Bronhiolitis povzročajo različni virusi, kot so virus gripe, adenovirus, rinovirus in drugi, respiratorni sincicijski virus (RSV) je najpogostejši vzrok za težko potekajoče vnetje najmanjših dihalnih poti pri majhnih otrocih. Bolezen se pojavlja sezonsko, najbolj izpostavljeni smo ji med novembrom in marcem.

Otroku lahko piska ali poka v pljučih, ko izdihuje ali vdihuje.

Začne se kot prehlad, sledi oteženo dihanje, ki je znak, da so okužena tudi spodnja dihala. Pri otroku lahko opazimo, da izdihuje zrak s pomočjo trebušnih mišic, širi nosnice, da bi lažje zadihal, in hitro diha, morda mu piska ali poka v pljučih, ko izdihuje ali vdihuje. V tem primeru ga čim prej odpeljemo k zdravniku, da bo izmeril vsebnost kisika v krvi.

Otrok je lahko zaradi bronhiolitisa napoten tudi v bolnišnico. Tam mu čistijo zgornja dihala, dodajajo kisik, znižujejo telesno temperaturo in dodajajo tekočino ter predpisujejo druge terapije, ki mu olajšajo stanje in preprečijo hujše posledice. Bolezni ne zdravijo, saj gre za virusno okužbo, za katere zdravila ni. Včasih jo je težko ločiti od astme. Preboleli bronhiolitis je lahko tudi vzrok za pojav astme.

Bronhiolitis traja okoli 12 dni. Najhuje se izrazi drugi ali tretji dan po tem, ko se pojavijo kašelj in težave z dihanjem.

Cepljenje proti RSV v nosečnosti zmanjša tveganje, da bi se dojenček okužil z virusom. FOTO: Kitsawet Saethao/Getty Images

Nevarno za novorojenčke

Če zdravnik presodi, da lahko otroka zdravite doma, pozorno spremljajte njegovo stanje. Posebno pozornost posvetite hitrosti dihanja. V primeru poslabšanja takoj pokličite zdravnika ali odpeljite otroka na urgenco. Sicer pa skrbite, da bo pil dovolj tekočine (majhni požirki v rednih intervalih), redno mu čistite nos s fiziološko tekočino. Pomagajo tudi vlažilniki prostorov, ki olajšajo dihanje.

Okužbo preprečujemo z izogibanjem stikom z obolelimi ter rednim umivanjem rok.

Bolezen lahko preprečimo enako kot prehladna obolenja: z izogibanjem stikom z okuženimi ter rednim umivanjem rok. Slednje je še posebno pomembno, saj se okužba največkrat prenaša prav prek dlani. Cepiva proti bronhiolitisu še niso razvili. Cepljenje proti RSV v nosečnosti zmanjša tveganje, da bi se dojenček z virusom okužil oziroma imel težko potekajočo obliko obolenja.

Okužba je zlasti nevarna za novorojenčke in dojenčke do tretjega meseca starosti ter za tvegane skupine. Pediatri zato starše novorojenčkov, ki imajo starejše sorojence, navadno pozovejo, naj starejše otroke v času, ko je možnost okužbe največja, izpišejo iz vrtca in tako zmanjšajo možnost, da bi mlajšemu prenesli okužbo. Prehlajeni otroci naj ostanejo doma, če jih starši odpeljejo v vrtec, lahko okužijo še druge. Doma naj bodo, dokler popolnoma ne ozdravijo.