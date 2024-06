Po mnenju medicinske sestre je to eden glavnih znakov, da nekdo ne bo več dolgo z nami

Čeprav je smrt sestavni del življenja, o njej še vedno vemo izjemno malo, še posebno o tem, kaj se takrat dogaja z našo zavestjo, kaj ljudje občutijo, vidijo, slišijo … Da ta tema zanima mnoge, je dokazala medicinska sestra, ki za umirajoče skrbi v hospicu v eni od ameriških zveznih držav. Na spletu je namreč objavila videoposnetek, na katerem je strnila nekaj izkušenj iz svoje dolgoletne kariere, ogledalo pa si ga je na milijone ljudi.

Julie McFadden se je posnetek odločila objaviti, da bi tako pomagala tistim, ki se smrti morda bojijo, saj, kot pravi, strah izvira ravno iz pomanjkanja informacij. »Bila sem ob mnogo umirajočih in vedno manj me je strah smrti, saj sem se na lastne oči prepričala, da nas telo samo pripravi na odhod. Ko sem to videla, je bilo to zame veliko olajšanje,« pravi 41-letnica, ki jo je med drugim presenetilo dejstvo, da ljudje tik pred smrtjo še vedno slišijo, čeprav se morda zdi, da ni tako.

»Obstajajo raziskave, ki potrjujejo, da je predel v možganih, odgovoren za sluh, med zadnjimi, ki ugasne,« je pojasnila McFaddenova, ki svojcem umirajočih zato polaga na srce, naj se ob njih do zadnjega vedejo spoštljivo, se ne prepirajo, obrekujejo in podobno.

Julie se je med leti dela v hospicu veliko naučila. Simbolična fotografija. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Izkušena medicinska sestra je še dodala, da je eden glavnih znakov, da nekdo ne bo več dolgo z nami, odklanjanje tekočine, a čimer pa ni nič narobe. Nasprotno, dehidracija pripomore k bolj mirni smrti, zato umirajočih ne silimo piti. »Umirajoče telo hidracije ne prenaša enako kot živo, tekočina v njem zastaja. Če človeka, ki se poslavlja od življenja, silimo piti, mu lahko tekočina zalije pljuča. Ko pride naš čas, nam telo ravno z dehidracijo pomaga umreti, manj ko bomo pili, boljše se bomo počutili,« še pravi Julie McFadden.