Pljuča se lahko čudežno obnovijo

Pljuča imajo skoraj čudežno sposobnost, da popravijo škodo, ki jo povzroča kajenje – a le če opustite to škodljivo razvado, sporočajo znanstveniki. Mutacije, ki vodijo v raka pljuč, naj bi bile trajne, ostale naj bi tudi po opustitvi kajenja, so doslej menili raziskovalci, a nova raziskava, objavljena v publikaciji Nature, je pokazala, da nekaj celic lahko ubeži škodi, še več: lahko obnovijo pljuča. Ta učinek so raziskovalci opazili tudi pri pacientih, ki so 40 let kadili po škatlico na dan, preden so prenehali.



Opustite škodljivo razvado.

Po prenehanju kajenja se začne verjetnost nastanka raka zmanjševati, so pokazale raziskave.

Številne kemikalije v tobačnem dimu povzročajo mutacijo DNK v pljučnih celicah in jih počasi spreminjajo iz zdravih v rakaste. Omenjena raziskava je razkrila, da se to dogaja v kadilčevih pljučih, še preden zbolijo za rakom. Velika večina celic, odvzetih iz kadilčevih dihalnih poti, je mutirala zaradi tobaka, v celicah je bilo celo do 10.000 genetskih sprememb.»Te so mini časovne bombe, ki čakajo na naslednji udarec, zaradi katerega napredujejo v raka,« pravi dr., ena od raziskovalcev na UCL. A nekaj celicam uspe ubežati poškodbam in ostanejo zdrave! Kako se jim uspe ogniti genetskemu opustošenju, ki ga povzroča kajenje, še ni znano, zdi se, kot bi bile v nekakšnem jedrskem bunkerju, pravijo raziskovalci. In če posameznik opusti kajenje, prav te celice rastejo in postopoma nadomestijo poškodovane v pljučih. Pri ljudeh, ki so nehali kaditi, je bilo do 40 odstotkov celic videti prav tako kot pri ljudeh, ki nikoli niso kadili. »Na to odkritje nismo bili pripravljeni,« je dejal dr.z inštituta Sanger. »Gre za populacijo celic, ki kot po čudežu obnovijo sluznico dihalnih poti. Izjemno je, da so se pri bolnikih, ki so opustili kajenje, tudi po 40 letih, obnovile celice, ki jih izpostavljenost tobaku ni poškodovala.«Raziskovalci morajo še ugotoviti, koliko pljuč se na ta način obnovi. Študija se je osredotočala na večje dihalne poti, ne majhne strukture, alveole, pljučne mešičke, prek katerih kisik, ki ga vdihavamo, pride v naša pljuča. Rak pljuč je drugo najpogostejše rakavo obolenje na svetu glede pojavnosti in najpogostejše glede smrtnosti.V Sloveniji zanj zboli več kot 1200 ljudi na leto. Glavni vzrok zanj je aktivno kajenje, ki poveča verjetnost za nastanek pljučnega raka do 30-krat. Po prenehanju kajenja se začne verjetnost nastanka raka zmanjševati, so pokazale raziskave.Naj bo to motivacija: kdor opusti kajenje, prepreči nadaljnjo škodo, ki jo povzroča tobak, obenem pa da svojim pljučem možnost, da z bolj zdravimi celicami uravnovesijo že nastalo škodo.