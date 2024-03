Ledvice, ki jim stroka vsako leto nameni svetovni dan, letos je to 14. marec, imajo v telesu številne pomembne vloge, med njimi odstranjevanje strupov iz krvi, tvorbo urina in izločanje hormona, ki skrbi za nastajanje rdečih krvničk v kostnem mozgu, poleg tega so ključne pri uravnavanju krvnega tlaka in ravni elektrolitov, s čimer zagotavljajo normalen srčni ritem. Pri tem stroka znova poudarja tesno povezanost delovanja ledvic in srca ter opozarja na kardiorenalni sindrom, ki ga ima skoraj polovica bolnikov s srčnim popuščanjem.

Testiranje je smiselno enkrat na leto.

Gre za spekter motenj, pri katerih lahko akutna ali kronična disfunkcija enega organa povzroči akutno ali kronično disfunkcijo drugega. Kot pojasnjujejo pri Društvu za srce in ožilje Slovenije, so ledvice tesno povezane s srcem, tako se, denimo, zmanjša pretok krvi skozi ta organ, če črpalka opeša. Če pa ledvice niso sposobne uravnavati izločanja odvečnih snovi in tekočin, te zastajajo in se kopičijo v telesu, kar seveda nevarno obremenjuje srce.

Vse več ogroženih

Ob letošnjem svetovnem dnevu, ki nosi geslo Stara navada je železna srajca, ki jo lahko tudi slečemo, stroka poudarja, da so ledvične in srčno-žilne bolezni večinoma posledica nezdravega življenjskega sloga, kar pomeni, da lahko težave preprečimo ali preložimo na poznejše obdobje. Mit, da življenjskega sloga ne moremo spremeniti, pa seveda ne drži.

Če srce opeša, se zmanjša pretok krvi skozi ledvice. FOTO: Brizmaker/Getty Images

V zahodnem svetu ima kronično ledvično bolezen kar deset odstotkov ljudi, delež pa se še povečuje. Med obolelimi jih večina ne ve za težave. Ogroženost zanjo povečata sladkorna bolezen in povišani krvni tlak, povzročajo pa jo tudi debelost, kajenje, srčno-žilne bolezni in nekatere dedne ter avtoimunske bolezni. Podatki še kažejo, da ima tretjina bolnikov s srčnim popuščanjem tudi kronično ledvično bolezen, pogostejši sta tudi srčna in možganska kap.

Pri bolnikih s povišanim krvnim tlakom, sladkorno ali srčno-žilno boleznijo ter pri tistih, ki imajo v družini ledvične bolezni, velja tako posebno pozornost posvetiti zdravju ledvic, testiranje je smiselno enkrat na leto, še poudarjajo strokovnjaki, vseskozi pa velja slediti zdravemu življenjskemu slogu z veliko gibanja, izogibanjem škodljivim razvadam in zdravim mediteranskim jedilnikom.