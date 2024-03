Odkrili so nov pozitiven učinek cepiva proti koroni

Zadnje raziskave kažejo, da bi lahko imela cepiva proti covidu-19 poleg zaščite pred hujšimi posledicami okužbe s koronavirusom tudi dodatno korist, saj, kot se je pokazalo v študijah hkrati zmanjšujejo tveganje za srčno popuščanje in razvoj krvnih strdkov, povezanih s SARS-CoV-2. Raziskava bila objavljena v strokovni reviji Heart.

Analiza je bila narejena na podlagi mnogih študij, ki jih je zbrala mednarodna skupina strokovnjakov. V študijo so vključili podatke o 10,17 milijona cepljenih in 10,39 milijona necepljenih v Veliki Britaniji, Španiji in Estoniji.

Bistveno manjša tveganja bolezni srca

Znanstveniki so pri študiji upoštevali dejavnike, kot so starost, spol in morebitne predhodne bolezni.

Izkazalo se je, do so cepljeni po prebolelem covidu-19 imeli bistveno manjše tveganje za nastanek srčnih zapletov in zapletov, povezanih z nastankom krvnih strdkov v obdobju do enega leta.

»Naše ugotovitve kažejo, da so bila cepiva učinkovita, ne le takrat, ko je bilo okuženih manj, ampak so tudi zmanjšala tveganje za razvoj hude oblike covida-19,« je povedala znanstvenica Núria Mercadé-Besora z britanske univerze Oxford.

Meni, da bi »ti najnovejša dognanja lahko spodbudili vse neodločne, ki jih skrbijo morebitni stranski učinki cepiv, da se cepijo proti covidu-19.«

Manjša tveganja

V primerjavi z necepljenimi proti koronavirusu, so pri cepljenih proti covidu-19 ocenili za 78 odstotkov manjše tveganje za nastanek krvnih strdkov v venah, za 47 odstotkov manjše tveganje za nastanek krvnih strdkov v arterijah in za 55 odstotkov manjše tveganje za srčno popuščanje v prvih 30 dneh po okužbi.

Krvni strdki so veliko pogostejši po okužbi s covidom

Študije so že v preteklosti potrdile, povzemajo mediji, da je po okužbi s covidom-19 veliko večja verjetnost za nastajanek krvnih strdkov, ki lahko povzročijo možgansko kap in srčno popuščanje. Čeprav najnovejša raziskava ne ugotavlja jasnega vzroka in posledice, pa potrjuje, da cepljenje proti tej nalezljivi bolezni zmanjša tveganje za dodatne zaplete.

Znanstveniki opozarjajo, da so cepiva proti covidu-19 na splošno varna in učinkovita ter da koristi odtehtajo morebitne slabosti, a bi radi izvedli nadaljnje raziskave, da bi podrobneje preučili zaščitne učinke cepiva proti covidu-19.

»Zaščitni učinki cepljenja so skladni s podatki o manj hudih oblikah bolezni, vendar bi bilo treba opraviti dodatne raziskave, da bi razumeli učinke dodatnega cepljenja pri različnih populacijah,« je dejala Mercadé-Besora.