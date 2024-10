Očitno sta več kot le prijatelja

Nekateri menijo, da je prijateljstvo med moškim in žensko mogoče, nekateri trdijo, da ne, nekateri pa ga gojijo in se vmes zaljubijo. Kako se prepričati, da gre za več kot prijateljstvo?

Radovednost

Prijatelji si običajno res povejo vse, a ko jih začne (preveč) zanimati, s kom se dobivate, kaj ste počeli, koliko vam je ta oseba všeč in drugo, obstaja velika verjetnost, da vaš prijatelj do vas čuti več. Če imate občutek, da je prisotno tudi ljubosumje, so v igri zagotovo romantična čustva.

Zamaknjenost

Včasih lahko opazite, kako vas prijatelj zamaknjeno opazuje, morda celo občuduje, ne da bi se sam povsem zavedal tega. Gre preprosto za pogled ljubezni, ki ga posameznik ne more skrivati ves čas, tudi če sta samo prijatelja.

Darila

Ko se začneta s prijateljem obdarovati, ste verjetno zaljubljeni do ušes. Majhna darilca, ki jih izbirate, ko niste s prijateljem, so dokaz, da mislite nanj tudi, ko nista skupaj, in da ga radi razveselite. To pomeni, da do njega gojite globlja čustva.

Družba

Kmalu ne zmoreta več brez družbe drug drugega in se začneta vabiti v svoj krog prijateljev. Poleg tega da sta tako več skupaj, ga tudi predstavite ljudem, ki vam veliko pomenijo, oseba postane del vašega kroga, če že prej ne izhaja iz njega.

Dvojina

Drugih potencialnih partnerjev naenkrat ne opazite več, mislite le še na prijatelja. Prav tako mu drugih ljudi, ki bi vaju lahko romantično ogrozili, sploh ne omenjate, da ga ne prizadenete. Če tudi vaš prijatelj počne enako, so tu ljubezenska čustva.