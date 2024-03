Obutev je dobro kupovati v točno določenem delu dneva

Otiščanci, kurja očesa, vraščeni nohti in petni trni – tem neprijetnostim bi se lahko izognili, če bi vselej izbirali in nosili primerno obutev, pogosto so namreč posledica nošenja premajhnih čevljev. Pomembno je, da si ob nakupu izberete številko, pri kateri se prsti na nogi ne bodo dotikali prednjega dela čevljev. Obutev kupujte v popoldanskem času, saj je takrat stopalo nekoliko večje. Preozki čevlji povzročajo pojav hallux valgusa oz. ukrivljenega nožnega palca. S staranjem se ukrivijo tudi preostali prsti.

Kadar čutimo bolečino v peti, gre lahko za trn. Ta nastane zaradi preobremenitve pet, kar je posledica napačnih čevljev. Preozki preoblikujejo stopalo, kar sčasoma povzroči deformacije vezi v gležnju, kolenu, medenici ter deformacijo hrbtenice.

Če nas boli v zadnjem delu stopala, gre lahko za trn. FOTO: Structuresxx/Getty Images

Tudi bolečine v sklepih in artritis so lahko povezane s čevlji. Dolgotrajno nošenje napačnih čevljev, takšnih, ki ne podpirajo sklepa, povzroča omenjeni težavi, saj je na ta način sklep ob daljši hoji preobremenjen. Težave včasih olajšajo primerni vložki.

Pri hoji pete najprej udarijo ob tla, preden se stopalo pomakne naprej in začne naslednji korak. Kakovostni pohodni čevlji so zato zasnovani tako, da imajo mehke, prožne podplate, ki pomagajo pri odrivu, in nagnjeno peto, ki absorbira večino udarcev in zmanjša pritisk na gležnje.

Izjemnega pomena so kakovostni čevlji za rekreativne tekače, saj so ti zaradi hude obremenitve sklepov med tekom nagnjeni k poškodbam. Stopala tekača udarijo ob tla kjer koli od pete do sredine ali prednjega dela stopala, zato so dobri tekaški copati zasnovani tako, da imajo debelejše podplate, ki delujejo kot amortizerji. So lažji od pohodnih čevljev, da pomagajo pri utrujenosti na daljših razdaljah.

Nošenje čevljev, ki ne dajejo podpore stopalu, ima lahko za posledico ploske noge. V čevljih, ki nimajo primerne podpore za stopala, je ahilova tetiva bolj napeta in pri daljši hoji trpi. Z nošnjo napačnih čevljev so lahko povezane celo kronične bolečine v hrbtu.

Idealni čevlji niso ne premajhni ne preozki in imajo peto visoko največ dva centimetra. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Vas vseskozi srbijo prsti na nogah? Losjoni in kreme niso rešili vaših suhih stopal, se ta luščijo? Če je tako, morda trpite za atletskim stopalom; stanje se razvije, ko so čevlji pretesni. Prepoteni in majhni prostori so idealni za uspevanje glivic. Izbirajmo čevlje iz naravnih in zračnih materialov. Pred glivicami nas dobro ščitijo usnjeni čevlji, imeli naj bi celo antimikotični učinek.

Z neustrezno obutvijo je povezan tudi pojav krčnih žil, zaradi visokih pet lahko pride do zakrčenosti mečnih mišic. Zakrčenosti ni mogoče pozdraviti zgolj z menjavo čevljev, ortopedi navadno priporočijo redne in intenzivne vaje za raztezanje.

Idealni čevlji niso ne premajhni ne preozki in imajo peto visoko največ dva centimetra. Narejeni so iz naravnih materialov in so oblikovani tako, da stopalo v njih čim bolj diha.