Ob kateri uri je dobro iti spat? To pravijo strokovnjaki

Glede na izsledke raziskave, ki jo je objavilo Evropsko združenje za kardiologijo, ni pomembna samo dolžina spanja, ampak tudi ura, ob kateri gremo spat. Šest let so znanstveniki opazovali navade več kot 80.000 prostovoljcev in ugotovili, da je imela največ zdravstvenih težav skupina, ki je šla spat pozno, okoli polnoči ali celo pozneje. Imeli so 25 odstotkov večjo verjetnost, da bodo zboleli za boleznimi srca in ožilja. Torej je bolje, če gremo v posteljo prej, pravijo.

A prezgodnji odhod v posteljo ne prinaša kupa koristi, so dognali raziskovalci: pri tistih, ki gredo spat pred 22. uro, se lahko tveganje za srčno-žilne težave poveča za 12 odstotkov. Kako pomembno je, kdaj se uležemo, je pokazala tudi japonska raziskava, v kateri je sodelovalo tisoč ljudi. Tisti, ki so šli spat po polnoči, so imeli večjo verjetnost, da bodo imeli enega ali več simptomov depresije.

Pomanjkanje spanca negativno vpliva na telo.

In kdaj naj bi torej šli v posteljo? Strokovnjaki poudarjajo, da je najboljši čas med 22. in 23. uro, vsaj kar zadeva zdravje srca, temu obdobju pravijo zlata ura. To je časovni okvir, v katerem bi morali iti počivat – ne prezgodaj ne prepozno. In tudi to je pomembno, poudarjajo raziskovalci, da gremo vsak dan spat ob isti uri, tudi med vikendi in na dopustu.

Kako pomemben je spanec, zdaj menda že vsi dobro vemo. Če ne spimo dovolj, to negativno vpliva na telo, saj povzroča utrujenost, poslabšanje kognitivnih funkcij in večje tveganje za številne bolezni, tudi bolj razdražljivi in sitni smo. Zanimivo, tudi preveč spanja ni dobro za nas. Idealna je zlata sredina.

Med deseto in enajsto naj bi šli spat, svetujejo raziskovalci. FOTO: Muhammad Fawaid/Getty Images

Odrasli potrebujejo povprečno sedem do devet ur kakovostnega spanca vsako noč, to je okvir, v katerega se uvršča 80 odstotkov prebivalstva, seveda obstajajo izjeme, ljudje, ki spijo manj kot šest, celo pet ur ali okoli deset ur. Na kakovost ne vpliva le trajanje. Pomembne so tudi prave razmere v spalnici – ta naj bo temna in hladna, pri čemer je treba vedeti, da težje zaspimo tudi po obilnem obroku pa tudi takrat, ko smo lačni; zadnji obrok, ki naj bo lažji, pojemo vsaj dve uri, preden gremo spat. Postelja mora biti udobna, ne premehka in ne preveč trda, posteljnina pa iz zračnih materialov. Najbolje je spati gol, saj telo tako najbolje uravnava telesno temperaturo.