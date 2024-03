Neprijetnemu okusu tega dodatka se lahko ognemo

Ribje olje je eno najbolj priljubljenih in dokazano delujočih prehranskih dopolnil, ki so ga poznali že v antiki. Pridobivamo ga iz tkiv mastnih rib, kot so losos, sled, skuša in sardine. Redno uživanje lahko pripomore k zmanjšanju vnetnih procesov v telesu, podpira zdravje srca in ožilja ter lahko izboljša splošno duševno zdravje in delovanje možganov. Poleg tega so številne raziskave pokazale, da lahko maščobne kisline omega-3 koristijo tudi pri zmanjševanju tveganja za nekatere kronične bolezni, kot so diabetes, rak in avtoimunske bolezni.

»Ribje olje je bogat vir maščobnih kislin omega-3, zlasti EPA (eikozapentaenojska kislina) in DHA (dokozaheksaenojska kislina), ki imata ključno vlogo pri zdravju srca, ožilja, možganov in oči,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. »Poleg tega ribje olje, če ga pridobivamo iz jeter ribe polenovke, vsebuje tudi vitamin A, ki ima pomembno vlogo predvsem pri kakovosti vida, in vitamin D, ki je pomemben za delovanje imunskega sistema in zdravje kosti, ter antioksidante, ki lahko pomagajo zaščititi celice pred poškodbami. Proces pridobivanja vključuje izločanje maščobe iz ribjega tkiva, nato pa se olje običajno prečisti in destilira, da se odstranijo nečistoče, kot so težke kovine in druge nečistoče.«

Klenost in zdravje

Uživanja ribjega olja in tudi rib nasploh se pogosto drži tudi neprijazen sloves, predvsem zaradi onesnaženja s težkimi kovinami: »Kar je precejšnja škoda, saj so cele kulture, ki se pogosto prehranjujejo z ribo, znane po klenosti in zdravju. Poleg tega so nekateri morda imeli negativne izkušnje z ribjim oljem, kot so neprijeten okus ali prebavne težave. A brez skrbi, obstaja tudi različica brez okusa in vonja po ribi oziroma ga lahko zaužijemo v obliki kapsul.« Sogovornica ga priporoča vsem, ki ne uživajo dovolj rib, in tistim, ki imajo povečano potrebo po maščobnih kislinah omega-3, kot so nosečnice, doječe matere in ljudje z visokim krvnim tlakom, holesterolom ali artritisom.

Pomembno je, da uporabljamo izdelke preverjenega proizvajalca, ki izpolnjuje stroge standarde kakovosti in čistoče.

»Kakovostna prehranska dopolnila z ribjim oljem so zanesljivo varna za uživanje, če se uporabljajo v skladu s priporočenimi odmerki. Pomembno je, da uporabljamo izdelke preverjenega proizvajalca, ki izpolnjuje stroge standarde kakovosti in čistoče. Vedno je priporočljivo, da se pred začetkom uživanja prehranskih dopolnil posvetujemo s farmacevtom, sploh če imamo zdravstvene težave ali kakršne koli dvome,« sklene Potočnik Benčičeva.