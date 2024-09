Neprijetna posledica uživanja agavinega sirupa in sadnega soka

Strokovnjaki že dalj časa opozarjajo, da je uživanje prekomerne količine sladkorja izredno škodljivo za naše zdravje, saj to na dolgi rok vodi v nastanek kroničnih bolezni.

Ne samo, da s takšnim načinom prehranjevanja tvegamo nastanek diabetesa in ogrožamo zobno zdravje, diete z veliko enostavnimi sladkorji lahko povzročijo tudi povišan krvni tlak, okvaro jeter, Chronovo bolezen, poslabšanje kognitivnih sposobnosti in celo depresijo.

Obstaja pa še ena visoka cena, ki jo naš organizem plačuje, medtem ko se mi sladkamo, in to je staranje.

Znanstveniki so ugotovili, da sladkor v našem organizmu dejansko uničuje kolagen in elastin skozi proces glikacije, ki se zgodi, ko se molekule sladkorja vežejo na molekule beljakovin (kolagen in elastin) in na ta način tvorijo novo spojino, imenovano končni produkti napredne glikacije (ali na kratko AGE).

Pri nastanku molekul AGE se kolagen in elastin poškodujeta ter postaneta krhka, kar postane očitno na videzu naše kože, ki začne izgubljati elastičnost in napetost ter se hitreje stara (prej dobi gubice, prej se povesi in prej se na njej pojavijo pigmentni madeži).

Če so naši obroki polni (skritih) sladkorjev, to pomeni, da v bitki za mladostni videz izgubljamo, četudi uporabljamo najbolj vrhunsko in drago nego kože.

Namesto da torej odpravljamo posledice »sladkorne« diete, bi bilo smiselno, da bi negativne učinke sladkorja zatrli že v kali, svetujejo strokovnjaki, ki poudarjajo, da to lahko storimo, če pod drobnogled vzamem, kaj jemo. Velikokrat se sladkor v hrani namreč dobro skriva, mi pa niti ne vemo, koliko smo ga zaužili. Poleg tega pa določena živila spodbudijo nastanek molekul AGE, medtem ko druga proces glikacije zavirajo. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.