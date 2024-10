Ne zanemarite simptomov išiasa: kako se izogniti dolgotrajnim težavam

Kolikokrat ste s kolegi ali sodelavci sedeli na kavi in si izmenjavali izkušnje z zdravstvenimi težavami? »Že vrsto let imam občasne bolečine v predelu križa, ki se mi širijo kar po nogi. Bolečina je včasih tako nadležna, da cele popoldneve raje preležim na kavču.« »Tudi moja znanka se spopada s podobnimi težavami, vendar pravi, da je zdaj že tako hudo, da čuti mravljinčenje, korak je tako šibek, da ne upa več peš do trgovine.« »Meni so rekli, da imam verjetno išias, ampak saj bo verjetno s počitkom minil sam od sebe. Če ne, bom pa prosil osebnega zdravnika za protibolečinske tablete.«

Opisane težave so lahko simptomi išiasa. In že na začetku velja opozoriti: vsake simptome je treba obravnavati resno, predvsem pa hitro odreagirati in poiskati pomoč. Ali veste, da s tem, ko vsak dan »stiskate zobe« in trpite ob različnih mukah, ki vam krojijo življenje, lahko močno poslabšate svoje stanje in pridete celo do stopnje brez vrnitve?

