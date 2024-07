Ne zamudimo marelic

Zdaj so tu, zato se jih naužijmo in si naredimo zalogo vitaminov, mineralov in vlaknin. Marelice, priljubljen poletni sadež, so namreč bogate z vitamini A, B3, C, E in K ter kalijem, bakrom, železom, manganom, magnezijem in fosforjem, nezanemarljiva pa je tudi vsebnost prehranskih vlaknin, zaradi česar so nepogrešljive zaveznice zdrave prebave.

Dragocene so tudi med prebolevanjem okužb.

Srce jih obožuje

Marelično olje je vse bolj cenjeno tudi v kozmetični industriji. FOTO: Milena Khosroshvili/Getty Images

Tako sveže kot tudi suhe so primerne za preprečevanje ali pa odpravljanje zaprtja, zato naj jih tisti, ki imajo težave z odvajanjem blata, uvrstijo na redni jedilnik. Marelice učinkovito krepijo kosti, za to skrbijo dragoceni minerali, ki so zelo pomembni v obdobju rasti pri najmlajših, uživati pa bi jih morali tudi starejši, saj lahko pomagajo pri preprečevanju osteoporoze. Veselo jih bo tudi srce, saj so bogate z antioksidanti, predvsem vitaminom C, ki varuje pred prostimi radikali in znižuje raven krvnega tlaka, vlaknine pa pomagajo odpravljati presežek holesterola v krvi.

Dragocene so med prebolevanjem okužb; delujejo protivnetno in pomagajo zniževati telesno temperaturo, med boleznijo pa nas oskrbujejo z vitamini, minerali, potrebnimi kalorijami in vodo. Vas pogosto tarejo izpuščaji, srbečica, rdečica? Marelično olje, ki je izredno cenjeno tudi v kozmetični industriji, kožo oskrbi z antioksidanti in upočasni proces staranja, spodbuja obnovo, pomaga pri različnih tegobah in skrbi, da je koža dobro navlažena in napeta.

Marelice so bogat vir železa in bakra, predvsem suhe, zato so odlična podpora tistim, ki imajo težave s slabokrvnostjo, saj pomagajo pri tvorbi hemoglobina.