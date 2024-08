Ne pobirajte čustev drugih, celo zaščititi se morate pred tem

Sociologi so odkrili, da se panika, smeh, upanje, nasilje, različna razpoloženja lahko širijo in kot virusi okužijo druge. Na podoben način delujejo nekatera čustvena prepričanja, na primer strah pred terorizmom. Psihologi so raziskovali fenomen ter ga povezovali z izkušnjo telefonske telepatije, ko veš, kdo kliče, še preden se oglasiš. Prostovoljci so namreč sodelovali v raziskavi, ki je pokazala, da lahko natančno določijo, kdo od sorodnikov jih kliče. Zaključili so, da lahko nekako začutimo, ko ljudje, ki nas imajo radi, mislijo na nas, čeprav nas ločuje velika razdalja. Terapevti so odkrili vajo, s katero lahko preverite, kako močno mišljenje in prepričanje drugih vpliva na vas. Potrebujete pomočnika, ki bo pritiskal vašo roko ob tla, vi pa se mu boste upirali. Pri tem naj najprej misli o vas nekaj pozitivnega, na primer, kako čudoviti ste, in drugič nekaj negativnega, kako grozni in odvratni ste, na primer. Trudite se, da ob tem ostane izraz na obrazu nespremenjen in se z njega ne da ničesar razbrati. Rezultati so namreč pokazali, da ob negativnih prepričanjih drugih, četudi zamolčanih, naš upor samodejno postane šibkejši in naša roka popusti, kot da bi se teže zaščitili ob tem dodatnem vplivu. Si zdaj predstavljate, kako vas lahko ohromijo negativna občutja, ki jih drugi trosijo v vaši bližini? Če ne občutite nobene razlike, ste tako neobčutljivi za zunanje vplive, da bi morali postati ločitveni odvetnik, v nasprotnem primeru pa priznajte, da imate visoko stopnjo sposobnosti pobiranja razpoloženja drugih, zato se morate zaščititi, npr. tako, da si v težki situaciji predstavljate, da ste popolnoma mirni.