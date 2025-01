Ne dopustite, da mraz zmaga! Gibanje pozimi prinaša številne koristi

Ni slabega vremena, je le neprimerna oprema, trdijo tisti, ki jih niti hladno vreme ne ustavi, da ne bi naredili nekaj dobrega za svoje fizično in psihično počutje ter so aktivni tudi pozimi. Dobrobiti so številne, od krepitve mišic do vzdržljivosti. Ko so dnevi kratki, temperature nizke, območje prekriva megla, naletavajo snežinke ali celo dežuje, je seveda najlažje zlesti na kavč in uživati na toplem. A bistvenega pomena je, da ostanemo aktivni, saj je znano, da vadba skozi vse leto prinaša obilico koristi za zdravje, kot so krepitev imunskega sistema ter zdravja srca in mišic, preprečevan...