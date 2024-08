Namaz iz suhega paradižnika

Za 4 osebe:

1 skodelica rdeče leče

1 pest suhih paradižnikov v oljčnem olju

2 do 3 stroki česna

1 majhna čebula

1 žlička kaper

peteršilj, mleta paprika, kumina v prahu, sol, poper

Lečo skuhamo, odcedimo in stresemo v skledo mešalnika. Paradižnike vzamemo iz olja, narežemo, dodamo k ohlajeni leči in grobo zmeljemo. Česen in čebulo olupimo in narežemo ter stresemo k leči. Dodamo kapre, mleto papriko, kumino in poper ter zmeljemo.

Poskusimo, po potrebi solimo in dolijemo olje od paradižnika. Še enkrat zmeljemo do želene gostote in teksture. Ponudimo s popečenim kruhom. Če kaj namaza ostane, ga spravimo v dobro zaprt kozarček in v hladilnik. Porabimo v enem tednu.