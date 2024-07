Kronična vnetja: največji izziv je najti vzrok

Kronična vnetja so nasprotje akutnih, ki so kratkotrajna in običajno trajajo le od nekaj dni do nekaj tednov. »Razvijejo se lahko, ko telo ne more popolnoma izločiti povzročitelja akutnega vnetja ali če je imunski sistem v stalnem stanju aktivacije zaradi različnih dejavnikov,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Vzrokov za razvoj kroničnih vnetij je več. Lahko se pojavijo po dolgotrajnih okužbah z nekaterimi bakterijami, virusi in paraziti. Včasih so vzrok avtoimunske bolezni, kot so revmatoidni artritis, lupus, astma, flebitis in crohnova bolezen. Povzroča jih tudi dolgotrajna izpostavljenost dražilnim snovem. Med dejavniki tveganja sta kajenje in onesnažen zrak. Tudi debelost, sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni srca so povezane s kroničnim vnetjem.

Dodatna pomoč Kaj poleg zdravil, ki jih predpiše zdravnik, še pomaga? Protivnetna živila, kot so kurkuma, ingver, zeleni čaj, kisline omega-3, česen in jagodičevje. Uporabljamo zelišča in začimbe, denimo bosvelijo, rožmarin, tavžentrožo (Centella asiatica), prehranska dopolnila (vitamina C in D, cink) ter probiotike.

Zdravnik lahko pomaga na več načinov, odvisno od vzroka in individualnih potreb bolnika vključno z morebitnimi drugimi obolenji. Najprej bo opravil temeljit fizični pregled, zbral podrobno anamnezo, da ugotovi morebitne vzroke. Nato bo opravil krvne, urinske in druge laboratorijske teste, ki lahko pomagajo pri ugotavljanju prisotnosti vnetnih markerjev (kot je C-reaktivni protein, CRP) in drugih abnormalnosti. Opravil bo morebitne slikovne preiskave, če bodo potrebne, saj rentgen, MRI, CT ali ultrazvok lahko pomagajo pri ugotavljanju morebitnih poškodb ali sprememb v telesu, ki so povezane z vnetjem. »Za kronično vnetje bo zdravnik predpisal protivnetna zdravila, imunosupresive ali antibiotike,« razlaga Benčičeva.

Novi načini zdravljenja

Največji izziv pri kroničnih vnetjih je iskanje vzroka zanje, poudarja sogovornica. »Najnovejši pristopi pri zdravljenju vključujejo nova spoznanja na področju farmakologije, biotehnologije in individualiziranega zdravljenja. Z novimi zdravili in načini zdravljenja dosežemo večjo učinkovitost in manj neželenih učinkov,« pravi.

»Samopomoč pri kroničnem vnetju je ključna za zmanjšanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja. Poleg zdravljenja je pomembno, da uživate zdravo, uravnoteženo in lokalno pridelano hrano, skrbite za redno telesno dejavnost, vzdržujete zdravo telesno težo, obvladujete stres, poskrbite za kakovosten spanec, pijete dovolj vode ali čaja. Izogibajte se sprožilcem vnetja, ugotovite, katera živila ali dejavnosti so onesnaževalci, kateri alergeni ali situacije sprožajo vnetje, in se jim izogibajte, pri kožnih vnetjih uporabljajte primerne kreme in mazila, da vzdržujete zdravo kožo, uporabljajte naravna protivnetna dopolnila, kot so kurkumin, ingver, bosvelija ali ribje olje, ki imajo protivnetne lastnosti. Prenehajte kaditi in zmanjšajte vnos alkohola ter redno hodite na preglede in upoštevajte nasvete zdravnika ali farmacevta ter priporočila glede zdravljenja. Bodite pozorni na spremembe v simptomih in se posvetujte z zdravnikom, če opazite poslabšanje. Brez posveta z zdravnikom ali farmacevtom nikoli ne prekinite zdravljenja z zdravili,« opozarja strokovnjakinja.