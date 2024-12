Najučinkovitejše zdravilo je počitek

Prehlad spada med najpogostejše bolezni, a je velika večina primerov blagih. Tipični simptomi so izcedek iz nosu, kašelj, vročina, ki ni visoka, slabo počutje, blag glavobol. Prehlad povzroča več kot 200 različnih virusov, največ jih je iz družine rinovirusov. Zaradi raznovrstnosti in spreminjanja proti prehladnim virusom ne razvijemo odpornosti.

»Na pogostnost prehlada vplivajo socialno-higienske razmere in stik z okuženimi osebami. Na primer, ali imamo v družini majhne otroke, ali si redno umivamo roke. Na dovzetnost za okužbe pomembno vpliva tudi odpornost. Pozimi so dnevi krajši, manj je sončne svetlobe, kar pomeni nižjo raven vitamina D, ki je ključnega pomena za močan imunski sistem. V hladnejših mesecih ljudje več časa preživimo v zaprtih prostorih, kar virusom omogoča lažji prenos. Tudi nosna sluznica je v tem času bolj suha in dovzetnejša za virusne okužbe,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

Če smo bolni, ostanimo doma. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Prehlad povzroča več kot 200 različnih virusov.

Imunski sistem

Prehladu se lahko izognemo z močnim imunskih sistemom. »Za močen imunski sistem je pomembno, da uživamo živila, ki so bogata s probiotiki in prebiotiki, z vitamini in minerali ter antioksidanti, ki krepijo naravno odpornost telesa. S sadjem in zelenjavo lahko dobimo zadostno količino vitamina C. Za imunski sistem je pomemben tudi vitamin D. Posebej v zimskih mesecih, ko je izpostavljenost soncu manjša, ga lahko v telo vnašamo s prehranskimi dopolnili. Za krepitev imunskega sistema je pomembno tudi, da se dovolj gibamo in izogibamo stresu.

Prav tako je nepogrešljiv kakovosten spanec, saj med spanjem potekajo procesi regeneracije, ki so bistveni za delovanje imunskega sistema. Poleg tega ima obvladovanje stresa izjemen vpliv, saj dolgotrajna izpostavljenost stresu oslabi imunski sistem. Raziskave vse bolj poudarjajo tudi pomen črevesne mikrobiote, saj zdravo črevesje neposredno vpliva na moč imunskega odziva, zato priporočamo prebiotike in probiotike. Skrb za celostno dobro počutje torej ostaja temelj za močan imunski sistem,« poudari sogovornica.

Eden od znakov prehlada je kašelj. FOTO: Nensuria/Getty Images

Ko zbolimo, je pomembno, da počivamo in tako telesu omogočimo čas za okrevanje. Prehlad navadno traja teden dni. Je mogoče na kak način zdravljenje prehlada pospešiti? Takole svetuje mag. Darja Potočnik Benčič: »Popolnega hitrega zdravila za prehlad ni, lahko pa z določenimi ukrepi pomagamo skrajšati trajanje bolezni. Takoj ko na primer začutite praskanje v grlu, vzemite pastile za boleče žrelo, lahko tudi izdelek za dvig imunskega sistema. Pri bolečem grlu je pomembno, da poskrbimo za hidracijo. Najbolje s toplim čajem z medom in limono. Priporočila bi tudi, da prezračite prostor, saj zunanji vlažen zrak lajša dihanje in pomirja sluznico. Kot smo že omenili, je za boj s prehladom najučinkovitejši počitek, ki telesu omogoča, da učinkovito premaga okužbo.«