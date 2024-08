Najtežji so prvi dnevi nošenja, priporočljiva je mehkejša hrana

Zobne aparate ločimo na snemne in fiksne. Snemne damo med prehranjevanjem iz ust in spravimo v škatlico, če imamo fiksnega, pa moramo prilagoditi prehranjevanje.

Prve dni po namestitvi fiksnega zobnega aparata so zobje lahko občutljivi, zato ortodonti priporočajo uživanje mehkejše hrane. Na jedilniku se lahko znajdejo pira, mleto meso, čežana, špinača in podobno. Testenine so v redu, če so nekoliko preveč razkuhane.

Po kisli hrani popijte kozarec vode.

Če imate fiksni aparat (zvezdice), se je treba ves čas nošenja izogibati trdni in lepljivi hrani, saj ga ta lahko poškoduje. Bomboni in oreščki naj ne bodo del vašega jedilnika. Pri pici se ne dotikajte skorje, pri kruhu pa izbirajte mehkejše vrste in se odrecite žvečenju trde skorje. Pozabite na prigrizke, kot sta čips in pokovka. Jabolko in korenje naj se zaradi zdravja le znajdeta na vašem jedilniku, vendar pa ju nikar ne grizljajte surovih. Če že, jih narežite na majhne koščke.

Prve dni vas bo aparat pri žvečenju najbrž oviral, kasneje pa se boste nanj navadili. Pomagalo bo, če boste sprva žvečili čim bolj počasi in previdno. Hrano režite na majhne koščke. Namesto s prednjimi zobmi žvečite s stranskimi.

Pri nošenju aparata lahko pride do drobnih poškodb ustne votline, ki vas bodo ovirale pri žvečenju. Pomaga hladna hrana, kot sta jogurt ali sladoled. Da bi bilo poškodb manj, lahko uporabite tudi vosek za zvezdice. Največje težave s prehranjevanjem boste imeli na začetku, po nekaj mesecih pa se bodo stvari umirile.

V jabolko boste lahko spet ugriznili, ko boste prenehali nositi aparat. FOTO: Ivanmikhaylov/Getty Images

Pri fiksnem zobnem aparatu je izjemno pomembna dobra ustna higiena.

Kot v svoji zloženki svetuje Inštitut za javno zdravje (NIJZ), naj bosta sladka hrana in pijača omejeni na osnovne obroke, brez vmesnih prigrizkov. »Če se izogibamo prigrizkom, damo slini dovolj časa za remineralizacijo sklenine,« navajajo. Število obrokov omejimo na pet ali šest na dan in med njimi naj bo vsaj dveurni razmak. Kisla hrana zniža pH v ustih in pospeši raztapljanje zobne sklenine, zato je treba po njej splakniti usta z vodo. Voda je koristna v vsakem primeru, saj se bakterije najmočneje razmnožujejo v suhih ustih, kjer primanjkuje sline in kisika, opozarjajo. Pitje črnega čaja obarva aparat, zato se mu velja izogibati.

Na splošno je priporočljiva uravnotežena prehrana z veliko vlaknatega svežega sadja in zelenjave ter kakovostnih ogljikovih hidratov.