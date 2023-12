Najboljši načini za blaženje vztrajnega kašlja

Končno ste se znebili groznega prehlada, gripe ali katere druge okužbe dihal. Ostali simptomi so že preteklost, le kašelj še kar vztraja in vztraja. Dejstvo je, da znaki okužbe dihal praviloma trajajo od sedem do deset dni, povprečen bolnik pa kašlja nekje do 18 dni.

"Kašelj praviloma traja dlje od ostalih simptomov, saj se imunski sistem še trudi vzpostaviti normalno stanje v dihalnih poteh," je povedala Nicole M. Tyer, specialistka interne medicine. Kakorkoli že, dolgotrajen kašelj je v času, ko na nas preži novi koronavirus, zelo nadležen in občutek imate, da bi morali vsem, ki vas slišijo pojasnjevati: "Nisem bolan!"

Ker to najbrž ni opcija, poglejte nekaj načinov, s pomočjo katerih se bo hitreje polegel.

Počitek

Spanec in počitek sta, ko gre za okrevanje, najboljša naravna zaveznika. Kajti med mirovanjem imunski sistem zbira moči za uspešno obrambo.

"Počitek pomaga omiliti in skrajšati trajanje vseh simptomov," se strinja Tyerjeva. Dejstvo pa je, da prav kašelj pogosto ovira dober spanec, zato tedaj, ko vas pesti, pod glavo položite dodatno blazino in vzglavje dvignite za približno 15 stopinj. Tako se bodo odprle dihalne poti in olajšano bo dihanje, kašelj pa manj verjeten.

Pomaga tudi počitek. FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Kvaliteta zraka

Izogibajte se vseh dejavnikov, ki poslabšajo in podaljšajo kašelj: dima, umetnih dišav, parfumov in morebitnih alergenov. Priskrbite si čistilce zraka, ki iz okolice odstranjujejo prah ter druge dražeče delce in redno zračite bivalne prostore.

Ker suh zrak prav tako draži dihala in s tem spodbuja kašelj, si v času kurilne sezone omislite vlažilce zraka.

Med

Med je zaveznik zdravja dihal. V kombinaciji s toplo pijačo sprosti dihalne poti in redči sluz v sinusih ter prsnem košu. Hkrati vsebuje protibakterijske učinkovine in blaži tudi okužbe.

Žlička medu v trenutku pomiri kašelj tako učinkovito, kot dekstrometorfan, zdravilna učinkovina, ki zavira kašelj in jo vsebujejo številna temu namenjena zdravila, ki so v lekarni na voljo brez recepta.

Para

Obstaja razlog, da vroča prha med prehladom tako prija. Para, ki med njo nastaja, namreč sprošča dihalne poti in po njeni zaslugi se iz njih lažje izloča sluz.

Pomaga tudi preprosta inhalacija pare, najučinkovitejša je z dodatkom eteričnega olja evkaliptusa, ki vsebuje protimikrobne in protivirusne snovi.

Najboljša pri premagovanju kašljasta bezgov ali čaj poprove mete. FOTO: Gettyimages

Dober čaj

Ne glede na izvor kašlja je eden od načinov za njegovo premagovanje uživanje veliko tekočine. Najboljša sta bezgov ali čaj poprove mete, saj pomagata pri dihalnih težavah.

Učinkovit je še timijanov čaj, ki je zlasti priporočljiv pri zdravljenju prehlada, gripe, bronhitisa, hkrati pa izboljša še prebavo in pozitivno vpliva na razpoloženje, svetuje Prevention