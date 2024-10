Na ženske gledajo kot na celoto

Ženske so v vsej zgodovini zapeljevanja le spoznale, kaj moške zares privlači in kaj jih odbija, v spolnosti pa moški vendarle poudarjajo tri navade, ki jih odbijajo ali pa jih prikrajšajo za užitek.

Stiskanje mod

Če že morate stiskati moda med seksom, to počnite z občutkom. Večini moških ni všeč, če ženske to počnejo grobo, brez občutka, saj gre za zelo občutljivo območje, ne ustreza jim niti vlečenje. Tako kot prsi pri ženskah tudi moda pri moškem zahtevajo posebno obravnavo.

Avtomatizem

Kar koli ženska počne, naj se tega ne loteva kot robot. Eni in isti gibi, ki moškemu ne prinesejo vznemirjenja, vtis dolgočasja in želja, da bi se seks čim prej končal, ne pripomorejo k dobremu spolnemu odnosu, ampak le k agoniji. Za oba.

Nesamozavest

Moškega v resnici ne zanima, ali je ženska do popolnosti obrita, ali ima občutek, da je debela in polna celulita. V navalu strasti vidi samo njo in ga malenkosti ne zmotijo. Seveda, obožujejo žensko pričesko tam spodaj, ampak če ni popolna, ne bodo zganjali drame. Na žensko gledajo kot na celoto, podrobnosti niso nikoli v ospredju.