Motnje v pigmentaciji lahko kažejo na bolezni

Med najpogostejšimi vrstami pigmentacije je hiperpigmentacija, ki se pojavi zaradi prekomernega kopičenja melanina, kar vodi do temnih madežev na koži. Pogosto je posledica prekomerne izpostavljenosti soncu, staranja ali vnetij.

Nasprotno pa hipopigmentacija pomeni zmanjšano tvorbo melanina, zaradi česar koža postane svetlejša na določenih predelih, kar je lahko posledica kožnih bolezni, kot sta vitiligo ali albinizem.

Pri nenadnih kožnih spremembah obiščite zdravnika, svetuje dr. Targonskaya. FOTO: Mc Barsos

Melazma je posebna oblika hiperpigmentacije, ki se pojavlja predvsem pri ženskah in je pogosto povezana s hormonskimi spremembami, kot sta nosečnost ali uporaba kontracepcijskih tablet. Pigmentacija lahko nastane tudi zaradi postinflamatornih procesov, ko po poškodbi ali vnetju kože nastanejo temnejše lise. Vsaka vrsta pigmentacije pa zahteva specifičen pristop k zdravljenju in negi, odvisno od vzroka in intenzivnosti,« pojasnjuje Yana Targonskaya, dr. med., specialistka dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos.

Motnje pigmentacije lahko povzročijo različni dejavniki, ki vplivajo na tvorbo melanina v koži. »Eden glavnih vzrokov je prekomerna izpostavljenost ultravijoličnim žarkom, kar spodbuja tvorbo melanina in vodi do temnih madežev. Hormonske spremembe, na primer med nosečnostjo ali zaradi jemanja hormonskih zdravil, lahko prav tako povzročijo neravnovesje v pigmentaciji. Vnetje kože, bodisi zaradi poškodb, aken ali drugih kožnih bolezni, lahko sproži postinflamatorno hiperpigmentacijo. Genetski dejavniki in avtoimunske bolezni, kot je vitiligo, povzročijo izgubo pigmenta na določenih predelih kože. Poleg tega lahko staranje kot naravni proces prispeva k motnjam v pigmentaciji, saj se koža sčasoma težje obnavlja in je bolj dovzetna za spremembe v barvi,« pojasnjuje strokovnjakinja.

Vsaka vrsta pigmentacije zahteva specifičen pristop k zdravljenju in negi kože.

Hipopigmentacija nastane zaradi zmanjšane tvorbe melanina. FOTO: Photographer/Getty Images

Pravočasna diagnoza

Pri zdravljenju vitliga je ključno, da bolezen pravočasno diagnosticiramo in se zdravljenje začne, dokler so melanociti še živi, pojasnjuje strokovnjakinja: »Zdravljenje progresivne makularne hipomelanoze je kompleksno in sestavljeno iz kombinacije lokalnih antiseptikov ter antibiotikov, ki se včasih kombinira s posebnim PUVA-obsevanjem. Zdravljenje melazme zajema kombinacijo različnih tehnik, od uporabe laserja, pilingov, celo tablet, krem do zaščite pred soncem, pa tudi zaščito pred vidno svetlobo, ki jo oddajajo luči, računalniki, tablice. Izjemno redko izgine sama od sebe. Za zdravljenje postinflamatorne hiperpigmentacije se uporabljajo različne kreme, lahko pa izgine tudi sama od sebe. Postinflamatorne hiperpigmentacije lahko sicer za sabo pustijo številne kožne bolezni. Preden se lotimo zdravljenja tako hipo- kot hiperpigmentacij, je treba postaviti diagnozo, ugotoviti vzrok spremembe in šele nato določiti zdravljenje,« opozarja zdravnica.

Motnje v pigmentaciji lahko v nekaterih primerih kažejo na hujše bolezni ali zdravstvena stanja. »Denimo, pojav vitiliga je povezan z avtoimunskimi boleznimi, kot so bolezni ščitnice ali sladkorna bolezen tipa 1. Če se na koži pojavijo temni madeži ali spremembe, kot so melazma ali hiperpigmentacija, je to lahko povezano s hormonskimi neravnovesji, boleznimi jeter ali drugimi endokrinimi motnjami. Nenadna ali nepojasnjena pigmentacijska sprememba je lahko tudi posledica sistemskih bolezni, kot je addisonova bolezen, ki povzroča nenormalno temnenje kože zaradi pomanjkanja kortizola. Prav tako je lahko rak kože, kot je melanom, povezan s spremembami v pigmentaciji. Zato je pomembno, da se pri nenadnih ali neobičajnih spremembah pigmentacije posvetujete z zdravnikom za ustrezno diagnozo in zdravljenje,« opozarja sogovornica.