Mokre kopalke niso nedolžne: lahko se pojavijo glivična vnetja nožnice in zunanjega spolovila

Resda so temperature skrajno visoke, a ohladitev v mokrih kopalkah kljub temu ne pride v poštev. Tako si namreč občutno povečamo možnosti za vnetje nožnice, maternice, jajčnikov in mehurja, ogrožene pa so predvsem tiste, ki so že sicer dovzetnejše za takšne težave in so manj odporne.

Da koža zadiha

Mokro in toplo okolje je nadvse primerno gojišče za mikroorganizme, opozarjajo strokovnjaki, saj neugodno porušijo floro v nožnici in tako povzročajo nadležne okužbe. Najpogosteje se vname mehur, ki ga spremljajo pogostejše in pekoče uriniranje, temnejši seč ter bolečina v spodnjem delu trebuha; v blagi obliki ga lahko pomirimo z veliko tekočine in čajev za sečila, v hujših primerih pa je potreben antibiotik, ki nam ga predpiše zdravnik. Pri mnogih se pojavijo glivična vnetja nožnice in zunanjega spolovila, ki povzročajo srbenje in izcedek iz nožnice, pri bakterijskem vnetju pa prevladuje pekoč občutek v nožnici z neprijetnim vonjem. Hujše je vnetje maternice in jajčnikov, ki ga spremljajo bolečine v spodnjem delu trebuha, povečan izcedek iz nožnice, boleči spolni odnosi, neobičajne krvavitve in povišana telesna temperatura.

Po kopanju se torej čim prej preoblečemo v suha in čista oblačila; ta koži omogočijo tudi, da lažje zadiha, mnogim namreč mokra oblačila v kombinaciji s trenjem povzročajo nelagodje, srbenje, rdečico in celo izpuščaje. In čeprav se nam to te dni zdi skorajda nemogoče, v mokrih kopalkah nas lahko tudi zazebe: mokre in hladne kopalke namreč odvajajo toploto iz telesa, zato mnogi ob ne tako visokih zunanjih temperaturah začnejo drgetati, ob oslabljenem imunskem sistemu pa lahko tudi zbolimo.