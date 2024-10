Lahko so znak ciroze

Medicinski izraz za modrice je ehimoza, vzrok za nastanek pa je nabiranje krvi pod kožo. Vidne so kot črno modro, rdeče ali vijolično znamenje, med celjenjem pa spreminjajo barvo. Modrica nastane zaradi poškodovanih krvnih žil pod kožo, ki puščajo kri. Ta se zbira pod kožo in je videti kot modrica. Telo samo poskrbi za celjenje s pomočjo krvnih celic, ki popravijo poškodovane krvne žile.

Modrice so zelo pogoste in prizadenejo vsakogar na neki točki v življenju. Nastanejo lahko zaradi padca, nesreče, športne poškodbe ali medicinskega posega. Pri ljudeh, starejših od 65 let, je večja verjetnost za nastanek modric zaradi tanjše kože in bolj krhkih žil. Ženske so bolj nagnjene k njim. Občutljivejši včasih niti ne vedo, kako so jih dobili. Pri nastajanju takih, ki jim ne poznamo izvora, velja biti previden.

Z leti smo zanje bolj dovzetni. FOTO: Lolostock/Getty Images

Modrice se lahko pojavijo zaradi zdravil ali načina zdravljenja. Zdravila za redčenje krvi lahko povzročijo pogostejše krvavitve in modrice. Steroidi in nekatera zdravila proti raku (kemoterapija in ciljno zdravljenje) znižajo raven trombocitov, kar lahko povzroči pogostejše krvavenje in modrice. Kadar se pojavijo zaradi zdravil ali zdravljenja, o tem obvestite svojega zdravnika.

Včasih so znak bolezni jeter. Če ta slabše delujejo, lahko sčasoma prenehajo proizvajati beljakovine, ki pomagajo pri strjevanju krvi. Zato se pri bolnikih pojavijo modrice. Jetrne bolezni so ozdravljive, zato je pravočasna diagnoza izjemnega pomena. Kadar so modrice posledica ciroze, ki je nastala zaradi čezmernega pitja alkohola, je nujno takoj opustiti škodljivo razvado.

Če se pojavijo nenadoma

Včasih so krvavitve posledica genetskih posebnosti. Okoli 1 odstotek ljudi ima von willebrandovo bolezen, ki se kaže v pomanjkanju von willebrandovih beljakovin, te so pomembne za strjevanje krvi, zato ljudje s to boleznijo opazijo na koži več modric. Tudi za hemofilijo in druge dedne bolezni, povezane z motnjami v strjevanju krvi, je značilno pojavljanje modric.

Podkožne krvavitve povzroči tudi pomanjkanje vitaminov C ali K. Pomanjkanje v sodobnih družbah običajno ne pomeni slabe prehrane, ampak je pogosto vzrok drugje, na primer v presnovnih ali prebavnih motnjah, zaradi katerih telo težko absorbira hranila.

Vaskulitis so vnete krvne žile in med drugim vplivajo na pojav podplutb. Znaki so še krvavitev, oteženo dihanje, otrplost okončin in razjede, kožne grudice ali vijolične lise na koži.

Če se modrice pojavijo nenadoma in množično, so lahko znak raka krvi in kostnega mozga. Tudi pri raku je pomembno, da je diagnoza čim bolj zgodnja, saj to poveča možnost ozdravitve.