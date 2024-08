Lahko je posledica stresa

Večina ljudi bolečino v križu občuti kot topo in pekočo, poslabšanje pa se zgodi ob gibanju. Takšno bolečino zdravniki opredeljujejo kot nespecifično. Zakaj pride od nje, ni znano, ena od teorij je, da k temu prispeva sodobni, pretežno sedeči življenjski slog. Krivec bi bil lahko neaktivnost mišic skupaj z nepravilno držo.

Bolečina v križu je lahko tako huda, da se zaradi nje ne morete premikati, vendar običajno sama od sebe izzveni v nekaj dneh ali tednih. V redkih primerih, manj kot 10 odstotkih, je lahko znak zožanja hrbteničnega kanala, zloma vretenca ali okvare živčne korenine, osteoporoze, bolezni ledvic in herpesa zoostre. Bolečina v križu je lahko tudi znak hujše bolezni, ki ni povezana s hrbtenico, denimo raka. Na bolečino v križu vpliva tudi naše notranje počutje, pogosta je pri ljudeh, ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo.

Čeprav boli, poskušajte ohraniti vsakdanje aktivnosti. FOTO: Kazuma Seki/Getty Images

Bolečina je lahko akutna ali kronična. Akutna je tista, ki traja manj kot šest mesecev.

Lajšamo jo lahko s segrevanjem, masažo (včasih je prvi učinek poslabšanje, sledi izboljšanje), fizioterapijo, tudi akupunkturo. Od sredstev brez recepta pogosto pomagajo hladilne kreme, kot je Muay. Nanašamo jih na predel, kjer boli. Ne glede na to, kako huda je bolečina, ni priporočljivo mirovati. Ena od vaj, ki pomagajo pri bolečinah v križu, je premikanje nog na desno in levo stran telesa v ležečem položaju. Noge so pokrčene, roki pa imamo iztegnjeni na podlago v višini ramen. Kadar je vzrok stres, ga poskušamo zmanjšati s tehnikami, kot je kognitivna vedenjska terapija, ali vadbami, kot je joga. Bolečino lahko omilite tudi s pomočjo sredstev proti bolečinam, ki so na voljo brez recepta. Zdravnik vam bo morda predpisal analgetik na recept in nesteroidna protivnetna zdravila.

Kadar imate še težave z odvajanjem, takoj obiščite zdravnika.

Lahko je tudi znak resnih težav

Bolečina v križu je lahko znak resnih zdravstvenih težav, če jo spremljajo težave z odvajanjem blata ali vode, povišana telesna temperatura ali kadar nas boli po padcu ali udarcu. Če se širi v noge in jo občutimo tudi v kolenu, moramo nemudoma k zdravniku. Enako velja za vse naštete primere. Tudi oslabelost okončin ali mravljinčenje poleg bolečin v križu so znak za alarm.

Tveganje predstavljajo nenadni gibi, padci, napačno dvigovanje bremen, prevelika fizična obremenitev, nepravilno in dolgotrajno sedenje, slaba telesna pripravljenost, prevelika telesna teža in predhodne poškodbe hrbta.

Pomaga lahko fizioterapija. FOTO: Atstock Productions/Getty Images

Starejši od 50 let imajo bolečine v križu pogosto zaradi degenerativnih sprememb, ki nastanejo zaradi majhnih poškodb. Lahko gre za degeneracijo medvretenčne plošče, ki z leti izgublja elastičnost in se tanjša. Zmanjšana gibljivost pospeši nastajanje zakostenitev in kostnih izrastkov.

Pravilna drža je eden od načinov, kako preprečevati bolečine v križu. Poskrbite, da boste sedeli vzravnano in stali s težo, enakomerno razporejeno na obeh nogah. Pri dvigovanju bremen bodite previdni; dvigujte jih s počepanjem, ne s sklanjanjem. Ko bremena prenašate, jih držite čim bližje telesu. Hodite čim bolj vzravnano.