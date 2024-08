Križanke so lahko za boljši spomin

Motite se, če mislite, da vaši možgani ne potrebujejo telovadbe. Pa ne tiste v fitnesih ali grizenja kolen na prvem hribu blizu doma. Ampak takšno, ki je zelo prilagojena vašemu spominu. Strokovnjaki svetujejo nenehno učenje novih stvari, denimo tujega jezika, saj tako možgane silimo k večji aktivnosti. Na vsakodnevne zadeve so namreč že tako navajeni, da se niti zganejo ne več. Če znate že dovolj tujih jezikov ali pa se vam enostavno ne da več učiti, je za trening možganov zelo dobro reševanje križank. Ali pa sestavljanje puzzlov in igranje miselnih igric. Se denimo še spomnite igre spomin?

Pri krepitvi možganov oziroma spomina je zelo pomembna tudi vsakodnevna telesna aktivnost. S tem boste namreč poskrbeli za duševno zdravje. Odrešili se boste marsikatere skrbi, saj boste spoznali, da le niso tako velike, kot se vam zdi na začetku. S tem pa boste možganom dali prostor za ustvarjalnost in pa morda dodaten zagon za učenje nove veščine. Nad stres in depresijo, ki negativno vplivata na spomin, greste lahko tudi tako, da se pogosteje družite z družinskimi člani ali prijatelji. Bodisi se z njimi odpravite na pijačo bodisi na izlet. Domov se boste vrnili polni dobrih občutkov in lepih spominov.

Dobro se naspite. FOTO: Guliver/Getty Images

Za urjenje spomina je zelo pomembno tudi, da ves čas ostanemo organizirani. Strokovnjaki pravijo, da obstaja večja verjetnost za pozabljivost, če je vaš dom natrpan do zadnjega kotička. Ali pa, kar večinoma velja za šolarje, če imajo neurejene zapiske. Na kakšen list ali tablo, po kateri lahko pišemo s kredami in ki si jo obesimo doma na steno, si sproti beležite naloge, pomembne datume in druge dogodke. V mobilnem telefonu pa z načrtovanimi sestanki ali drugimi obveznostmi bolje izkoristite beležnico ali kar koledar. Doma si je zelo dobro izbrati mesto, kamor boste redno odlagali predmete, brez katerih ne morete. Na primer denarnico, ključe in očala.

Kako pa kaj spanje? Če je slabo, bo to na vaš spomin na dolgi rok vsekakor negativno vplivalo. Če težko zaspite, si pomagajte tudi tako, da iz spalnice odstranite televizijski sprejemnik, pred spanjem pa prisluhnete sprostitveni glasbi. Izogibati se je treba tudi sladkim in alkoholnim pijačam. Za spanje si je sicer treba vsak dan vzeti od sedem do devet ur. Ta čas, pa četudi bi različne delovne aktivnosti, ker vam zanje čez dan zmanjka časa, najraje opravili kar zvečer ali ponoči, je zares zlata vreden. Pomanjkanje spanca ne vpliva negativno le na spomin, ampak tudi na vsakodnevno splošno počutje.

Hrana še kako pomembna

Pri vsem skupaj ne gre pozabiti hrane. »Različne snovi, ki jih vnesemo v telo, vplivajo tudi na delovanje možganov: na spomin, učenje, koncentracijo, budnost, odločanje in marsikatero drugo pomembno mentalno sposobnost,« poudarjajo v Slovenskem društvu za nevroznanost SiNAPSA. In še, da je pravilna prehrana pomembna ne le za možgane odraslih, temveč tudi otrok in zarodkov. »Možgani se začno razvijati že približno po sedemnajstih dneh od spočetja z razvojem živčne plošče iz ektoderma. Tako je že v zelo zgodnji stopnji razvoja pomembno, da zarodek nima pomanjkanja hranilnih snovi. Isto velja za možgane otrok in kasneje odraslih, saj mora biti ves čas aktivnih 100 milijard nevronskih celic.«

Avokado je dober za možgane. FOTO: Rosshelen/Getty images

Nutricionisti predlagajo, da pri kuhanju pogosteje uporabite kurkumo, saj lahko zmanjša tesnobo, ter žafran, ki naj bi, kot kažejo raziskave, znatno vplival na zmanjšanje simptomov depresije. Večkrat jejte fermentirana živila. Možgani bodo zelo veseli čokolade. A ne mlečne, temveč temne. Dandanes je mogoče že v skoraj vsaki trgovini dobiti avokado. Uživajte pa tudi različne vrste oreščkov ter listnato zelenjavo; prvi vsebujejo zdrave maščobe, ki jih možgani potrebujejo za dobro delovanje, druga vitamine in minerale.