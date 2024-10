Korenina, ki 'pozdravi vse': Od zdravljenja raka do lajšanja erektilne disfunkcije

A kaj je tako posebnega na tej razvejani bledi korenini, ki je kljub neprijetnemu grenkemu okusu izredno draga? Odgovori se skrivajo v tradicionalni kitajski medicini, ki že tisočletja opeva ginsengove učinke na telo, potrjuje pa jih tudi sodobna znanost.

Korenina, ki »pozdravi vse«

Začnimo s tem, kaj sploh je ginseng. S tem imenom namreč poimenujemo kar 11 različnih rastlin, ki jim je skupno, da rastejo izredno počasi in imajo mesnato korenino. Najbolj znana in zdravilna med njimi sta azijski ali korejski ginseng (Panax ginseng) in ameriški ginseng (Panax quinquefolius).

Med ginsengi boste večkrat zasledili tudi omembo sibirskega ginsenga (Eleutherococcus senticosus), ki pa ni pravi ginseng in zato nima enakih učinkov kot azijska ali ameriška rastlina, vendar pa se lahko pohvali z drugimi blagodejnimi vplivi na telo