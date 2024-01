Konopljino mazilo proti staranju

Pri različnih kožnih težavah so najbolj dobrodošla mazila in drugi pripravki na naravni osnovi, ki polti zagotavljajo potrebne snovi, ob tem pa je ne obremen­jujejo s kemikalijami, ki so pogosto dodane kozmetičnim izdelkom.

Eden od pripravkov, ki zadnja leta prihajajo v ospredje, je mazilo s kanabidiolom oziroma CBD, učinkovino iz konoplje. Odlikujejo ga številni učinki na kožo.

Med drugim deluje protibakterijsko, protivnetno, vlaži polt, zdravi akne in mozolje, lajša težave z luskavico in atopičnim ali kontaktnim dermatitisom, blaži srbečico, ki je posledica pikov žuželk, lajša kožne alergije ter omili tudi mišične krče, so na podlagi raziskave že leta 2013 zapisali v časopisu British Journal of Clinical Pharmacology.

Mazilo s kanabidiolom oziroma CBD premaguje številne kožne težave. FOTO: Gettyimages

Za vse te terapevtske učinke je zaslužno konopljino olje, pridobljeno z različnimi postopki iz vršičkov konopljine rastline. Konopljino olje je edinstveno, saj vsebuje ideal­no razmerje med nenasičenimi maščobnimi kislinami omega tri in omega šest, ki blagodejno vplivajo na kožo in na splošno zdravje.

Narejeno doma

Ponudba konopljinih mazil na trgu je vse bolj pestra, lahko pa takšno, ki med drugim blaži proces staranja, nastane v domači delavnici. Sestavine zanj brez kemičnih primesi si je priporočljivo priskrbeti pri preverjenih ponudnikih.

Kremi z učinki proti staran­ju so ob konopljinem olju dodane še naslednje sestavine.

Eterično olje kadilne bosvelije

Gre za eno najbolj cenjenih in dragocenih eteričnih olj, ki ga pridobivajo iz smole rastline bosvelija. Kot sestavina kreme izboljšuje kakovost kože, jo krepi, ji zagotavlja prožnost in zavira nastajanje drobnih gubic. Hkrati uravnava izločanje naravne kožne maščobe in preprečuje suhost ali pretirano mastenje.

Zelo cenjeno olje bosvelije. FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Eterično olje geranije

Tudi to ima širok spekter uporabe, med drugim spodbuja nastajanje kolagena v koži, s tem skrbi za njeno prožnost in mladosten videz. Vsebuje še veliko antioksidantov in tako zavira vnetne procese, ki pospešujejo staranje. Tako kot olje kadilne bosvelije uravnava izločanje kožne maščobe.

Olje konoplje

Z idealnim razmerjem maš­čobnih kislin omega 3 in omega 6 deluje protivnetno, pospešuje regeneracijo celic, zdravi številne kožne težave, skrbi za primerno vlago in ne maši por ter, tako kot prej omenjeni olji, blaži videz drobnih gubic in preprečuje nastajanje novih.

Konopljino olje se pridobiva s hladnim stiskanjem semen. FOTO: Gettyimages

Karitejevo maslo

Rastlinsko maslo, pridobljeno iz oreščkov drevesa karite, vlaži in mehča kožo, blaži vnetja, ker je nekomendogeno, kar pomeni, da ne maši por, je odlično za polt, ki je dovzetna za akne. Na kožo pozitivno vplivata tudi v tem maslu zastopani stearinska in oleinska kislina.

Sestavine in pripomočki za izdelavo kreme

120 gramov karitejevega masla

60 mililitrov hladno stisnjenega konopljinega olja

pol žličke olja z vitaminom E

20 kapljic eteričnega olja kadilne bosvelije

10 kapljic eteričnega olja geranije

večjo posodo, ki jo lahko segrevamo

manjšo stekleno posodo

mešalnik

kozarec za shranjevanje

Pa začnimo ...

Najprej dodobra očistimo vse pripomočke, da bakterije na njih ne bi povzročile kvarjenja kreme in da ne bi škodovale koži. Najbolje jih je sterilizirati v vreli vodi.

V večjo posodo nalijemo vodo. Vanjo postavimo manjšo stekleno tako, da se njeno dno ne bo dotikalo vode.

Vse skupaj postavimo na štedilnik in segrevamo.

V stekleno posodo stresemo maslo. Mešamo, da se stopi. Potem dodamo konopljino olje.

Mešanico ohladimo na sobno temperaturo, nastala naj bi kremasta zmes. Ohlajanje lahko pospešimo tako, da posodo za pol ure postavimo v hladilnik. Ohlajeni mešanici dodamo vitamin E in eterični olji

Pri najmanjši hitrosti zmešamo z mešalnikom.

S kremo blago zelene barve napolnimo čist steklen kozarec, ga zapremo in pospravimo v hladilnik.

Zjutraj in zvečer si kremo nanesemo na očiščen obraz.

Doma izdelane kreme so učinkovite, a imajo krajši rok uporabnosti. FOTO: Kazmulka/Gettyimages

Dobro je vedeti

Pred prvim nanosom na notranji strani zapestja ali komolca preverimo, ali ni morda koža občutljiva na katero od sestavin. Na izbrano mesto si nanesemo malo kreme in počakamo pol ure. Če ni reakcije, lahko izdelek uporabimo na obrazu.

Doma narejena krema ne vsebuje konzervansov, zato jo hranimo na hladnem, uporabna je do pet mesecev.